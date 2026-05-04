Enfoque de China: China anuncia sus 10 principales descubrimientos arqueológicos de 2025

BEIJING, 3 may (Xinhua) — China anunció recientemente su lista de los diez principales descubrimientos arqueológicos de 2025, con hallazgos que abarcan desde los bosques de las montañas Changbai, en el noreste, hasta las estribaciones de las montañas Helan, en el noroeste, ofreciendo nuevas perspectivas sobre capítulos clave de los 5.000 años de civilización china.

La lista anual, publicada por la Administración Nacional del Patrimonio Cultural, es ampliamente considerada como uno de los reconocimientos más autorizados del país en el terreno de la arqueología. Destaca avances que ayudan a resolver cuestiones históricas de larga data, que van desde la actividad humana prehistórica y la urbanización neolítica hasta la política estatal y la artesanía de la época imperial.

LOS YACIMIENTOS PALEOLÍTICOS EN EL NORESTE

Entre los descubrimientos más notables se encuentra un conjunto de yacimientos paleolíticos en las montañas Changbai, en la provincia de Jilin, en el noreste de China. El proyecto, que abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados, identificó más de 1.000 nuevos yacimientos con restos de herramientas de piedra.

Los arqueólogos afirman que los hallazgos hechos en el sitio, en particular la singular industria de herramientas de obsidiana, documentan la evolución tecnológica y la adaptación humana desde hace aproximadamente 220.000 hasta 13.000 años.

Se espera que este descubrimiento transforme la comprensión académica de la actividad humana prehistórica en el noreste de Asia, ofreciendo evidencia crucial de los intercambios culturales interregionales en la zona y de las antiguas raíces de la civilización china.

PLANIFICACIÓN URBANA DE 5.000 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

El yacimiento de Nanzuo, en la provincia de Gansu, al noroeste de China, ha sido reconocido como un ejemplo cumbre de la cultura Yangshao tardía. El yacimiento, que abarca unos 6 millones de metros cuadrados, presenta un gran complejo de tierra apisonada en su núcleo y un diseño de asentamiento en varias capas.

Los investigadores afirman que el sitio proporciona evidencia de que el sistema tradicional chino de planificación urbana, basado en un modelo de eje central, data de hace unos 5.000 años.

Los hallazgos indican el surgimiento temprano de la planificación urbana y la autoridad política regional en la Meseta de Loess. Artefactos como cerámica pintada, turquesa y materiales de ladrillo primitivos muestran una artesanía avanzada, estratificación social e intercambios a larga distancia con otras regiones a lo largo de los ríos Yangtse y Amarillo.

EL YACIMIENTO DE LA GIRA DEL PRIMER EMPERADOR

En el este de China, las excavaciones en el yacimiento de la Terraza de Langya, en la provincia de Shandong, proporcionan la primera confirmación arqueológica sólida de los registros históricos que describen las giras de inspección hacia el este realizadas por Qin Shi Huang, el primer emperador de China.

Se cree que el yacimiento costero, rodeado de mar por tres lados, es el proyecto de construcción estatal más antiguo y grande del Imperio Qin descubierto en la región oriental del país.

Los estudiosos afirman que el lugar ilustra cómo las dinastías Qin y, posteriormente, Han proyectaron autoridad política y ampliaron su conocimiento marítimo, ofreciendo una nueva perspectiva sobre las estrategias de gobierno durante la formación de un imperio unificado.

EL HORNO REAL DE UNA DINASTÍA DE MINORÍA ÉTNICA

En la región autónoma de la etnia hui de Ningxia, en el noroeste de China, el yacimiento del Horno de Suyukou, cerca de las montañas Helan, ha sido identificado como un espacio oficial al servicio de la familia real de la dinastía Xia Occidental (1038-1227), un régimen regional gobernado por una minoría étnica.

El yacimiento constituye el complejo de hornos de porcelana blanca fina más grande y mejor conservado descubierto en la región y producía cerámica que coincide estrechamente con la desenterrada en las tumbas y palacios reales de la dinastía Xia Occidental.

Según los arqueólogos, el horno estuvo en funcionamiento desde principios del período Xia Occidental (alrededor del año 1080) hasta poco antes de la caída del régimen en 1227, lo que proporciona una valiosa evidencia material de la producción controlada por el Estado bajo un régimen de minoría étnica.

Este descubrimiento llena un vacío fundamental en el estudio de la historia de la cerámica china e ilustra la transición de la sociedad Xia Occidental desde tradiciones nómadas a una cultura más compleja, basada en la agricultura y la artesanía. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA / Imágenes CGTN