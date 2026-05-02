Ecuador conquista Coverings 2026: diseño nacional celebra 50 años y se proyecta al mundo

El diseño ecuatoriano pisa fuerte en el escenario global. En Coverings 2026, la vitrina más importante de Norteamérica para la industria de acabados, la empresa Kerámikos marca un hito al celebrar 50 años de evolución, llevando innovación, identidad y competitividad al mercado internacional.

Medio siglo de evolución del diseño ecuatoriano

La presencia de Kerámikos en Coverings 2026 no solo representa a una empresa, sino a toda una industria que ha sabido transformarse. De sus inicios en la cerámica artística, la marca ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor integral de soluciones de acabados, con más de 15.000 referencias y una red de 25 puntos de venta en Ecuador.

Este crecimiento refleja una tendencia más amplia: el paso del diseño artesanal a un modelo industrial competitivo con estándares globales.

Ecuador en la vitrina global del diseño

Participar en Coverings —una de las ferias más influyentes del sector— posiciona al país como un actor emergente en la industria de revestimientos. La propuesta ecuatoriana destaca por su adaptabilidad, innovación y capacidad de responder a las demandas de mercados como Estados Unidos, Centroamérica y la región andina.

“Llegar a este aniversario en un escenario de esta magnitud refleja la evolución de toda una industria”, señaló William Gómez, gerente general de Kerámikos.

Innovación, tecnología y diseño: la propuesta ecuatoriana

El stand de Kerámikos presentó un portafolio que evidencia el salto cualitativo del sector, con la participación de marcas nacionales aliadas:

Soluciones arquitectónicas: Ecuacerámica destacó con formatos de alta demanda como 7,5×30 cm

Ecuacerámica destacó con formatos de alta demanda como 7,5×30 cm Tecnología digital: Rialto exhibió texturas que replican madera y mármol

Rialto exhibió texturas que replican madera y mármol Diseño personalizado: Línea Pasarella by Kerámikos enfocada en arquitectos y diseñadores

Línea Pasarella by Kerámikos enfocada en arquitectos y diseñadores Innovación funcional: Artesa presentó su línea Cobogó para fachadas y divisiones

Esta diversidad muestra cómo el diseño ecuatoriano ha integrado tecnología, estética y funcionalidad en una oferta competitiva.

Internacionalización: el nuevo horizonte del sector

La participación en Coverings 2026 marca un punto de inflexión en el proceso de internacionalización del diseño ecuatoriano. La industria ha logrado articular una propuesta que combina sostenibilidad, innovación y valor agregado.

Kerámikos, en este contexto, se posiciona como un puente entre la producción nacional y los mercados internacionales, impulsando la expansión hacia nuevos territorios y fortaleciendo la presencia del país en el sector.

Un mensaje claro: Ecuador compite con diseño

El mensaje que deja esta participación es contundente: Ecuador ya no solo exporta materias primas, también exporta diseño, creatividad e innovación.

El reconocimiento en escenarios globales confirma que la industria nacional está lista para competir con propuestas de alto nivel, posicionando al país como un referente emergente en arquitectura y acabados. FIN