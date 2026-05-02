Coca Codo Sinclair sostiene la energía del Ecuador: generación constante incluso en estiaje

En medio de la crisis energética y los desafíos climáticos que enfrenta Ecuador, la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair reafirma su papel estratégico al mantener una generación continua y confiable, consolidándose como el principal soporte del sistema eléctrico nacional.

Generación sostenida: un pilar para el país

Durante los primeros cuatro meses de 2026, Coca Codo Sinclair produjo 2.322 GWh, lo que representa el 27% de la energía hidroeléctrica del país. Este desempeño evidencia su peso dentro de la matriz energética nacional y su capacidad para responder a la demanda incluso en escenarios complejos.

Su aporte no solo garantiza abastecimiento, sino que también contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico en momentos críticos.

Resiliencia frente al estiaje

Uno de los factores más relevantes es su capacidad de operación durante el estiaje. A diferencia de otras centrales, Coca Codo Sinclair —al ser una central de pasada— depende del caudal del río, pero su ubicación estratégica le permite beneficiarse de condiciones climáticas favorables.

Incluso en períodos de sequía en otras regiones, la zona donde se ubica mantiene niveles de precipitación que aseguran un flujo constante, permitiendo que la central no detenga su producción.

Producción récord y eficiencia operativa

Con una generación anual promedio cercana a los 7.000 GWh, Coca Codo Sinclair se posiciona como la principal fuente de energía hidroeléctrica del Ecuador.

Su capacidad quedó demostrada en 2023, cuando alcanzó un récord histórico de 8.032 GWh, reflejando altos niveles de eficiencia operativa y capacidad de respuesta ante incrementos en la demanda energética.

Energía limpia y estabilidad para la economía

Más allá de los números, la central representa un activo estratégico para el país. Su operación continua permite:

Reducir la dependencia de fuentes térmicas

Garantizar energía limpia y renovable

Sostener la actividad productiva nacional

Aportar estabilidad en momentos de crisis energética

En un contexto donde la seguridad energética es clave para el desarrollo, Coca Codo Sinclair se consolida como una infraestructura esencial.

Un soporte clave en tiempos de incertidumbre

El desempeño de la central demuestra que, pese a los desafíos climáticos y operativos, Ecuador cuenta con una infraestructura capaz de sostener su sistema eléctrico.

Coca Codo Sinclair no solo genera energía: sostiene la estabilidad del país, respalda su economía y garantiza continuidad en un escenario marcado por la incertidumbre. FIN