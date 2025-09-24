Urgente!

Rusia y Nicaragua colaboran en investigaciones médicas para beneficiar a millones de personas 

Una delegación nicaragüense visitó en Moscú el Centro Federal del Cerebro y las Neurotecnologías con el objetivo de conocer de primera mano los avances científicos que están llevando a cabo.

Los científicos de la Agencia Federal Médico-Biológica (FMBA, por sus siglas en ruso) de Rusia esperan iniciar en 2026 la primera fase de ensayos clínicos de las innovadoras vacunas contra el dengue, una de ellas elaborada conjuntamente con especialistas de Nicaragua.

Dentro de la agencia rusa también se destaca el Centro Federal del Cerebro y las Neurotecnologías. Una delegación nicaragüense visitó esta última institución con el objetivo de conocer de primera mano los avances científicos que, en un futuro, podrían aplicarse en su territorio.

Nuestra compañera María Stárostina ha visitado la sede de la FMBA, que se encuentra en Moscú, para conocer sus últimos logros. El ente, que es uno de los centros científicos más avanzados del país euroasiático, se dedica a realizar investigaciones sobre el cerebro y de las neurotecnologías.

En esta institución los médicos hacen operaciones en el cerebro con el uso de ultrasonido, utilizan los métodos más novedosos para curar el cáncer, en particular aplican una terapia personalizada y elaboran una vacuna contra tumores. También realizan estudios para diagnosticar alzhéimer en etapas tempranas.

«Exitosa cooperación”

«Tenemos una agenda de trabajo intensa en materia de salud en nuestra comisión mixta intergubernamental, el trabajo bilateral, tenemos en la exitosa cooperación del Instituto [Latinoamericano de Biotecnología] Mechnikov de Nicaragua», explicó Laureano Ortega Murillo, representante de los copresidentes de Nicaragua para asuntos con Rusia.

En este punto, indicó que Managua está trabajando con la corporación estatal rusa Rosatom para contar con un centro de medicina nuclear, detallando que han manifestado su interés para poder disponer, en el futuro, de los innovadores tratamientos contra el cáncer, especialmente con la vacuna que está desarrollando Moscú, para poder beneficiar al pueblo del país centroamericano.

Ambos países son antiguos socios y cooperan en diferentes ámbitos. El de la sanidad, tal vez, es el área donde los lazos se desarrollan de manera más activa. En estos momentos, científicos rusos y nicaragüenses unen sus esfuerzos para crear una vacuna contra el dengue.

«Por decisión de los presidentes de los dos países, Vladímir Putin y Daniel Ortega, se lanzó un proyecto para el desarrollo conjunto de una vacuna contra el dengue, en el que están trabajando dos institutos médico-biológicos. En la actualidad, se ha llevado a cabo un gran ciclo de investigaciones, que permiten aislar los componentes de las proteínas recombinantes del virus», comentó Verónika Skvortsova, directora de la FMBA. «En el Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo se crearon proteínas quiméricas recombinantes que se sintetizan, purifican y se someten a estudios preclínicos», agregó.

Este prometedor fármaco podría prevenir millones de enfermedades por todo el mundo. Se espera que la primera fase clínica termine tan pronto como el año que viene.

Confirmado.net – RT

