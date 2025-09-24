Conmoción en Guayaquil: asesinan a los influencers ‘Los Caminantes’ en Mapasingue

La violencia vuelve a sacudir a Guayaquil. La mañana del 24 de septiembre de 2025, dos conocidos creadores de contenido digital, conocidos como “Los Caminantes”, fueron asesinados en la Cooperativa 12 de Octubre, en Mapasingue Oeste, norte de la ciudad.

Las víctimas, Alberto Vicente Castro (40) y Mauro Fernando Marín (48), se dirigían a un gimnasio del sector cuando fueron interceptados por un vehículo. Varios hombres armados descendieron y dispararon en repetidas ocasiones contra el parabrisas y las ventanas del carro en el que se movilizaban. Ambos murieron en el lugar.

Porque los creadores de contenido en redes sociales, Fernando Cortázar y Alberto Cárdenas, más conocidos como "Los Caminantes", fueron asesinados esta mañana en Mapasingue Oeste, norte de Guayaquil.

Agentes de Criminalística levantaron los cuerpos y recopilaron evidencias. Según informó Marco Proaño, subjefe del Distrito Florida, se hallaron 19 indicios balísticos calibre 9 milímetros. La Policía ha desplegado operativos para dar con los responsables y esclarecer los motivos del ataque.

¿Quiénes eran ‘Los Caminantes’?

Castro y Marín alcanzaron gran popularidad en redes sociales con el proyecto Los Caminantes 593. Su página de Facebook contaba con más de 197 000 seguidores y su cuenta de TikTok superaba los 100 000.

🔴Dos creadores de contenido fueron asesinados la mañana de este miércoles en la cooperativa 12 de Octubre, sector Mapasingue Oeste, al norte de Guayaquil.



Más información aquí

Su estilo se caracterizaba por el humor y la cercanía: retrataban escenas de pareja, amistad y situaciones cotidianas, cerrando sus videos con risas y reflexiones. Su repentina muerte ha provocado una ola de conmoción en redes sociales, donde miles de seguidores expresan tristeza e indignación frente a la creciente ola de violencia en el país.

