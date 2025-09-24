Urgente!

Colombia: al menos 25 mineros atrapados en derrumbe de mina

La medición de gases al interior de la mina La Reliquia es normal y los rescatistas esperarán realizar una evuacuación existosa de los mineros. 

Al menos 25 mineros quedaron atrapados en el socavón de una mina de oro en el municipio colombiano de Segovia, en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia , informó este martes (23.09.2025) la Agencia Nacional de Minería (ANM), autoridad minera del país.

«Actualmente, se mantiene comunicación permanente con los mineros atrapados y se realiza la medición de gases al interior de la mina, los cuales se encuentran en condiciones normales. Se estima que durante el transcurso del día los 25 trabajadores podrán ser evacuados», dijo la ANM en un comunicado.

Los trabajadores quedaron atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, después de un derrumbe en la mina explotada por la canadiense Aris Mining.

La compañía canadiense aseguró que los sistemas de ventilación continúan funcionando «normalmente» y los trabajadores reciben «asistencia médica telefónica». Todos se encuentran «en buen estado de salud”. 

Una falla geomécanica

«Esta emergencia minera, causada por una falla geomecánica, está siendo atendida por brigadistas de la empresa Aris Mining y por el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM desde el momento en que se reportó», agregó la autoridad minera.

Esta emergencia recordó la ocurrida el pasado 18 de junio de este año en otra mina de Segovia, en la que 18 mineros quedaron atrapados por horas , pero finalmente fueron rescatados sanos y salvos.

En este contexto, el pasado sábado la Defensa Civil informó que, luego de nueve días de labores de rescate, fueron hallados sin vida siete mineros que trabajaron en una mina de oro ilegal en Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca (suroeste), después de un desprendimiento de tierra.

Confirmado.net – DW

