ONU: Guterres lamenta «horrores» en Gaza

El secretario general de la ONU abrió la 80 Asamblea General condenando la guerra en Gaza, la pérdida de principios y los recortes a la ayuda humanitaria de las naciones donantes.

El discurso de apertura del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, no tuvo reparos en las condenas a la guerra en Gaza. Este lunes (23.09.2025) el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó como una serie de » horrores » en Gaza, son el «resultado de decisiones que desafían a la humanidad más básica».

«En Gaza, los horrores ya van a llegar a un tercer año monstruoso (…). La escala de muertes y destrucción van más allá que en cualquier otro conflicto durante mis años de secretario general», dijo Guterres ante el plenario de la Asamblea, en presencia de los líderes mundiales y en referencia al conflicto que este año sobrevuela este foro diplomático por encima de todos los otros.

Guterres repitió las exigencias que viene insistiendo desde hace dos años: liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamás, alto el fuego inmediato y entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza sin restricciones. Además, recordó a Israel que sus fallos ante la CIJ son legalmente vinculantes.

«Las medidas estipuladas por la CIJ deben ser implementadas, por completo y de inmediato», dijo Guterres. «Nada puede justificar los horrendos ataques de Hamás del 7 de octubre (de 2023) y la toma de rehenes (y) nada puede justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y la destrucción sistemática de Gaza», aseguró.

Principios «Bajo asedio”

El discurso de apertura de la Asamblea General pintó un futuro sombrío con las palabras de Guterres quien alertó que los principios sobre los que se fundaron las Naciones Unidas, hace ocho décadas, «están bajo asedio» y que «los pilares de la paz y el progreso se tambalean por el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia».

Guterres trazó un panorama pesimista del estado del mundo: «Naciones soberanas invadidas, el hambre utilizado como arma, la verdad silenciada (…) ¿Qué clase de mundo vamos a elegir? ¿un mundo de poder desnudo, o un mundo de leyes? ¿un mundo que es una lucha de egoísmos o uno donde las naciones se conciertan?», se preguntó el portugués que a sus 76 años está ya en la recta final de su segundo mandato, termina en diciembre de 2026.

Estragos presupuestarios

Guterres también se refirió a los recortes de los presupuestos hacia la ayuda internacional que están «causando estrágos». «Para muchos suponen una condena a muerte», dijo Guterres sin mencionar a grandes donantes como Alemania, Francia oa Estados Unidos, principal donante del mundo y cuyo presidente, Donald Trump, ha reducido drásticamente las partidas destinadas a la ayuda internacional.

«Esta es la paradoja de nuestro tiempo: sabemos lo que necesitamos, y aún así estamos desechando los salvavidas que lo hace posible», lamentó.

