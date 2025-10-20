Urgente!

October 20, 2025

Reportan la caída de decenas de plataformas, incluidas Snapchat, Amazon y Roblox

  octubre 20, 2025
La interrupción afecta principalmente a aplicaciones de la nube de Amazon.

El sitio web DownDetector registró este lunes una caída mundial en los servicios de Amazon Web Services (AWS), lo que afectó a miles de usuarios y empresas.

Internautas informan sobre errores en la conectividad de servicios como Amazon, Alexa, PrimeVideo, Perplexity, Canva, Duolingo, Snapchat y videojuegos como Fortnite, Clash Royale o Roblox.

Según datos de DownDetector, que monitorea cortes de internet, los problemas comenzaron poco después de las 7 a. m. UTC con más de 6.000 informes de clientes estadounidenses afectados y otros 1.600 usuarios en el Reino Unido, cifras que van en aumento.

AWS ha confirmado la interrupción por problemas operativos y asegura que investiga el aumento en las tasas de error y latencias de varios de sus servicios en EE.UU., aunque el problema también afecta a servicios en otras regiones del mundo.

Confirmado.net – RT

