‘Somos el invitado no programado’, dice Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, sobre la semifinal ante Palmeiras en la Copa Libertadores 

El titular universitario destaca lo hecho por su equipo en el certamen internacional.

Liga de Quito se alista para recibir al Palmeiras de Brasil en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Luego de 17 años, los universitarios vuelven a esta instancia, la última vez fue en 2008, cuando conquistaron el certamen internacional, siendo —hasta el momento— el único equipo ecuatoriano que ha logrado ese hecho histórico.

Issac Álvarez, presidente de los albos, está contento por la campaña que cumple su escuadra y reconoció que no se imaginó llegar a esta etapa.

“Han pasado 17 años para volver a estar en esta instancia de la Libertadores, ser el invitado no programado. Hay que ser sinceros, nuestro objetivo era pasar la fase de grupos, lo logramos, y ahí era lo que Dios quiera. Ahora Dios de su mano nos ha traído hasta este lugar”, expresó.

“Estar en estas instancias me da alegría, compitiendo con grandes clubes de Brasil como Palmeiras y Flamengo, de Argentina como Racing, estar compitiendo en los tres torneos”, añadió en conversación con radio KCHFM.

Y continuó: “Sacamos (ante Barcelona SC) un gran resultado que nos permite estar segundos en la tabla, no descuidar la Copa Ecuador y pensar en Palmeiras”.

El dirigente destacó lo hecho por el plantel y la importancia que tiene el compromiso ante los brasileños.

“Esto es todo mérito de los jugadores, del cuerpo técnico y de la hinchada, nosotros como dirigencia hacemos solo lo que nos corresponde para que no falte nada, pero el mérito real es de los jugadores”, concluyó. (D)

