China ratifica disposición de continuar trabajando por operación de alta calidad del tren rápido Yakarta-Bandung 

BEIJING, China está lista para trabajar con Indonesia de cara a seguir asegurando la operación de alta calidad del ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung (HSR, por sus siglas en inglés), maximizando el papel del proyecto para impulsar el desarrollo económico y social de Indonesia y la conectividad regional, afirmó hoy lunes un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.

El portavoz Guo Jiakun hizo estas declaraciones en una rueda de prensa diaria en respuesta a una consulta sobre el tema. Desde su apertura oficial hace dos años, el tren Yakarta-Bandung ha operado de manera segura, fluida y eficiente.

El número total de pasajeros transportados por el HSR hasta ahora ha superado los 11,71 millones, marcando un aumento constante y estable.

Los beneficios económicos y sociales del HSR se están liberando de manera continua, como lo demuestra el gran número de empleos creados en el país y el vigoroso impulso al desarrollo económico a lo largo de la línea, lo cual ha sido reconocido y muy bien recibido por diversos sectores en Indonesia, detalló Guo.

El vocero destacó que los gobiernos de ambos países otorgan gran importancia al desarrollo del proyecto y agregó que las autoridades relacionadas y las empresas involucradas han trabajado estrechamente para proporcionar una garantía sólida que respalde la operación segura y estable del HSR.

«Al evaluar un proyecto de ferrocarril de alta velocidad, no solo se deben tener en cuenta los datos financieros y los indicadores económicos, sino también los efectos públicos y los beneficios integrales», enfatizó Guo.

