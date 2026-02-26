¿Qué dieta puede proteger el cerebro y retrasar el deterioro cognitivo?

La dieta DASH es altamente beneficiosa dado que se dirige directamente a los sistemas fisiológicos que están estrechamente vinculados a la salud cerebral: control de la presión arterial, función vascular, salud metabólica e inflamación.

Un nuevo estudio encontró que la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión, por sus siglas en inglés) —diseñada para combatir la hipertensión sin medicamentos mediante la reducción del consumo de sal y grasas y priorizando verduras, pescado y cereales integrales— mostró los mejores resultados en la disminución del riesgo de deterioro cognitivo.

La investigación, publicada este lunes en la revista JAMA Neurology, analizó datos de más de 159.000 personas (cuya edad media fue de 44,3 años) durante casi tres décadas para evaluar la correlación entre seis dietas diferentes con indicadores de la función cognitiva y estableció que la dieta DASH demostró la mayor eficacia. El estudio reveló que esta dieta se asoció con menor riesgo de deterioro cognitivo y con un efecto protector especialmente significativo en personas de 45 a 54 años, según precisa Medical News Today.

«Se prevé que la demencia afectará a 150 millones de personas para 2050, y carecemos de tratamientos que la reviertan una vez que se manifiesta», subrayó el profesor Kjetil Bjornevik, de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, explicando la razón que motivó este estudio científico.

El equipo de investigación descubrió que ciertos tipos de alimentos, como las verduras, el pescado y el consumo moderado de vino, ayudaron a reducir el riesgo de deterioro cognitivo y condujeron a una mejor función cognitiva.

Según Bjornevik, las verduras y el pescado «se vincularon consistentemente con mejores resultados, mientras que las carnes rojas y procesadas, las papas fritas y las bebidas azucaradas se vincularon con peores resultados. El hallazgo sobre el vino debe interpretarse con cautela, ya que el consumo moderado se correlaciona con otros comportamientos saludables».

¿Qué opinan los expertos?

Dung Trinh, médico internista y experto en salud cerebral, enfatizó que en su práctica también respalda la idea de que la calidad de la dieta está consistentemente vinculada con un menor riesgo de deterioro cognitivo subjetivo. «Uno no necesita una dieta ‘perfecta’ o exótica; las mejoras constantes y prácticas en los patrones generales de alimentación parecen importar, especialmente comenzando en la mediana edad», así relató Trinh el consejo principal que da a sus pacientes.

Además, señaló que la dieta DASH es altamente beneficiosa dado que se dirige directamente a los sistemas fisiológicos que están estrechamente vinculados a la salud cerebral: control de la presión arterial, función vascular, salud metabólica e inflamación.

Monique Richard, dietista-nutricionista, a su vez, afirmó que «el deterioro cognitivo es multifactorial, la nutrición es uno de los pocos factores de riesgo modificables en los que podemos influir diariamente». Por lo tanto, para los que no puedan seguir la dieta DASH por completo, Richard aconsejó integrar algunos de sus conceptos, como aumentar estratégicamente la ingesta de frutas y verduras, en su dieta actual.

«Tu tenedor es una de tus herramientas más poderosas para la salud cerebral para ayudar a construir, o incluso posiblemente restaurar, la resiliencia cognitiva, construyendo una base bocado a bocado, comida a comida», concluyó.

Confirmado.net – RT