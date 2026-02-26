Samsung lanza un móvil revolucionario con ‘modo antiespía’

La compañía surcoreana presentó el Galaxy S26 Ultra, el primer móvil del mundo con una pantalla de privacidad que oculta el contenido de miradas ajenas mediante píxeles dinámicos.

El dispositivo también destaca por su cámara de 200 megapíxeles y funciones de IA para editar fotografías y sugerir acciones contextuales.

Samsung presentó este miércoles su nuevo Galaxy S26 Ultra, el primer teléfono del mundo con una pantalla de privacidad integrada, capaz de ocultar el contenido de miradas ajenas, según informó la compañía en su sitio oficial.

«Conoce tu Pantalla de Privacidad integrada, solo en el Galaxy S26 Ultra. Solo tienes que activarla manualmente y la Pantalla de Privacidad usará una tecnología innovadora para proteger tu información privada ocultando toda la pantalla de la vista de otras personas. También puedes elegir lo que quieres ocultar, como ciertas aplicaciones, todas las notificaciones entrantes o cuando necesites ingresar códigos PIN y contraseñas en ajustes, pantalla de bloqueo o Carpeta Segura», indicó la empresa.

El ‘modo antiespía’ consiste en una capa protectora integrada que, al activarse, ajusta dinámicamente los píxeles de la pantalla para que la imagen sea visible únicamente desde la posición frontal, mientras se oscurece al ser observada desde los laterales.

El dispositivo fue presentado durante el evento Samsung Galaxy Unpacked. Además, incorpora varias innovaciones tecnológicas. En primer lugar, se ha actualizado el sistema de cámaras: cuenta con un lente angular de 200 megapíxeles y un teleobjetivo de 50. También los desarrolladores prometen resaltar detalles mínimos en las fotografías y mejorar notablemente los resultados en entornos de poca luz.

La inteligencia artificial (IA) integrada permite modificar fotografías mediante instrucciones escritas: basta con introducir una descripción de los cambios deseados para que la imagen se ajuste automáticamente. La IA no solo está presente en el editor de imágenes: el asistente analiza el contenido en pantalla y ofrece sugerencias contextuales, como opciones de autocompletar o ayudas para continuar una conversación.

Al enviar mensajes, el sistema puede sugerir abrir el calendario o la galería con un solo toque. Además, la función ‘Mi día’ propone rutinas personalizadas según los hábitos del usuario y ofrece recordatorios basados en su agenda diaria.

Confirmado.net – RT