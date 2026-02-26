Urgente!

A partir del 1 de marzo, Ecuador subirá de 30 % a 50 % la tasa a importaciones de Colombia
February 26, 2026

La tasa del 30 % se empezó cobrar desde el 1 de febrero. La disposición se da por falta de implementación de medidas concretas y efectivas en seguridad.

A partir del 1 de marzo de 2026, Ecuador subirá de 30 % a 50 % la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia.

Así lo anunció el Gobierno ecuatoriano este jueves, 26 de febrero.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones indicó que luego de constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas.

“A partir del 1 de marzo se dispone el incremento de a tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30 % al 50 %”, señaló.

Y agregó que la decisión responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera.Ecuador empezó a cobrar la tasa del 30 % desde el pasado 1 de febrero. (I)

Confirmado.net – El Universo

