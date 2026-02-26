Mercado de aviación civil de China alcanza nuevos récords de pasajeros y carga en 2025

BEIJING, El año 2025 fue testigo de un crecimiento sólido en el mercado de la aviación civil de China, que alcanzó niveles récord en tres métricas operativas principales, según datos oficiales publicados hoy jueves por la Administración de Aviación Civil de China (CAAC, por sus siglas en inglés).

Mercado de aviación civil de China marca récord de pasajeros y carga en 2025. Foto: Internet-Xinhua

Los aeropuertos de transporte civil del país atendieron casi 1.530 millones de viajes de pasajeros en 2025, lo que representa un aumento interanual del 4,8 por ciento.

El tráfico de carga y correo creció un 9 por ciento hasta alcanzar los 21,86 millones de toneladas, mientras que los despegues y aterrizajes sumaron cerca de 12,45 millones, con una alza interanual del 0,4 por ciento, de acuerdo con un informe de la CAAC sobre las operaciones de los aeropuertos de transporte civil en el año pasado.

Para el final de 2025, China contaba con 270 aeropuertos de transporte certificados, de los cuales 266 ofrecían servicios de forma regular, señala el informe.

El año pasado, el número de aeropuertos en China que manejaban anualmente más de 10 millones de viajes de pasajeros alcanzó los 41, representando estos el 83,7 por ciento del tráfico total de pasajeros, de acuerdo con la misma fuente.

El Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai, en el este del país, y el Aeropuerto Internacional Baiyun de Guangzhou, en el sur, fueron los dos principales terminales aéreos en términos tanto de volumen de pasajeros como de transporte de carga.

En 2025, cada uno gestionó más de 80 millones de viajes de pasajeros, según el informe. En términos de servicios de carga, el año pasado 35 aeropuertos en diferentes regiones del país estaban en capacidad de manejar más de 100.000 toneladas de carga y correo, lo que representa el 93,6 por ciento del tráfico total nacional, detallan los datos de la CAAC.

Confirmado.net – Xinhua