Coca Codo Sinclair: Lecciones para el futuro de la energía hidroeléctrica en Ecuador

La experiencia de Coca Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador con 1.500 MW de capacidad instalada, constituye un caso de estudio invaluable para el país y para la región. A casi una década de su inauguración en 2016, el proyecto ha enfrentado desafíos técnicos, ambientales, sociales y de gestión que ofrecen enseñanzas profundas.

Lección 1: La planificación energética debe equilibrar ambición y estudios de riesgo integrales. Contrario a ciertas narrativas, los estudios técnicos sí respaldaban la viabilidad de los 1.500 MW de capacidad instalada. Los estudios del INECEL realizados entre los años 70 y 90 identificaron el enorme potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Coca, y aunque inicialmente pronosticaban 1.200 MW, el caudal del río y la caída bruta de 620 metros permitieron técnicamente la instalación de hasta 1.500 MW, especialmente considerando el crecimiento proyectado de la demanda energética nacional. La central ha demostrado su capacidad operativa alcanzando su potencia máxima en abril de 2024 y generando más del 67% de la energía hidroeléctrica del país en momentos críticos como enero de 2026.

Lección 2: La responsabilidad social bien ejecutada construye relaciones duraderas con las comunidades. Coca Codo Sinclair demostró que los megaproyectos pueden ser motores de desarrollo local cuando incorporan una política activa de relacionamiento comunitario. Las zonas de influencia —particularmente el cantón El Chaco (donde se asienta el 96% de la obra) y Gonzalo Pizarro (con el 4% restante)— han recibido beneficios concretos y sostenidos. Durante la construcción, más de 7.000 trabajadores directos impulsaron la economía local, dinamizando comercios, hospedaje y servicios, generando así 15.000 empleos indirectos. Esta experiencia demuestra que la política energética, cuando se articula como política territorial, genera desarrollo local sostenible y construye aliados reales en las comunidades que acogen los proyectos

Lección 3: El financiamiento externo funciona como habilitador del desarrollo energético. Una de las lecciones más importantes de Coca Codo Sinclair es que la cooperación financiera internacional puede hacer realidad proyectos que, de otra forma, permanecerían décadas en el papel. El proyecto, que venía siendo estudiado desde los años setenta por el extinto INECEL, no pudo concretarse durante varios gobiernos precisamente por las limitaciones fiscales del Estado ecuatoriano. Fue el crédito de 1.682 millones de dólares otorgado por el Banco de Exportación-Importación (Eximbank) de China, equivalente al 85% del valor del contrato de construcción, lo que permitió que esta obra estratégica finalmente se construyera. La lección para el futuro es que Ecuador debe seguir aprovechando la cooperación internacional para viabilizar proyectos estratégicos.

Lección 4: La diversificación de la matriz energética reduce riesgos. Coca Codo Sinclair sigue siendo crucial para Ecuador: en enero de 2026, tras la suspensión de importaciones desde Colombia, la central llegó a aportar más del 67% de la generación hídrica nacional. La lección es que Ecuador debe continuar diversificando su matriz aprovechando su capacidad hídrica y también otras fuentes renovables como solar, eólica y geotermia.

Lección 6: El conocimiento acumulado es el activo más valioso. Paradójicamente, la construcción de Coca Codo Sinclair generó un capital de conocimiento invaluable. Profesionales ecuatorianos adquirieron experiencia en gestión de proyectos a gran escala, monitoreo geológico, manejo de sedimentos y relaciones comunitarias. La lección final es que el país debe sistematizar este aprendizaje, formar nuevas generaciones de especialistas y aplicar estas lecciones para que las próximas hidroeléctricas —y los futuros proyectos de infraestructura en general— se construyan con los mismos estándares.

Coca Codo Sinclair es un aula gigante donde Ecuador ha aprendido lecciones fundamentales sobre planificación, ingeniería y participación social. El desafío ahora es honrar esa experiencia aplicando sus enseñanzas, para que los proyectos del mañana construyan sobre los aciertos de la central. El futuro energético del país depende de ello. Fin