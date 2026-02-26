Urgente!

Fusiles de asalto y explosivos: Cuba da detalles de infiltración «con fines terroristas» frustrada en sus aguas
EE.UU. y China logran «estabilidad estratégica», según Rubio
China y Alemania logran resultados positivos y prácticos durante la visita de Merz a China 
Persistencia de lluvias y tormentas este jueves en Ecuador: “Continuarán en la tarde y noche” en estos sectores del país
February 26, 2026

Fusiles de asalto y explosivos: Cuba da detalles de infiltración «con fines terroristas» frustrada en sus aguas

  • febrero 26, 2026
  • 0
  • 81
  • 2 Min Read

«Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta», se precisa en el comunicado.

Las autoridades cubanas han identificado a los participantes de la infiltración armada en una lancha rápida dentro de sus aguas territoriales y han proporcionado más detalles de esa agresión.

«Se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas», informa Cubadebate, citando al Ministerio del Interior. 

Las autoridades identificaron a seis personas detenidas, uno fallecido y están trabajando en la identificación de los otros tres.

«Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta», se precisa.

Se precisa que dos de las personas detenidas son objeto de investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas a causa de su «implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo«.

En la agresión «se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje».

Asimismo, el Ministerio informa de la detención en el territorio nacional de una persona enviada desde EE.UU. «para garantizar la recepción de la infiltración armada» y «quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones«.

El Ministerio indica que continúa el proceso de investigaciones hasta el esclarecimiento total de los hechos.

  • Previamente, el Ministerio del Interior reportó que en horas de la mañana de este miércoles una lancha rápida «infractora» se aproximó a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, y abrió fuego contra tropas guardafronteras que se le acercaron para su identificación, dejando herido al comandante de la embarcación cubana. En el enfrentamiento que siguió «cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados».

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024