EE.UU. y China logran «estabilidad estratégica», según Rubio

“Ambos países concluyeron que una guerra comercial global total sería profundamente dañina para las dos partes y para el mundo”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Washington y Pekín han alcanzado una «estabilidad estratégica» en su larga y conflictiva relación, afirmó este miércoles (25.02.2026) el jefe de la diplomacia de Estados Unidos , Marco Rubio , antes de la visita del presidente Donald Trump a China .

«Creo que hemos llegado al menos a un punto de cierta estabilidad estratégica en la relación», declaró Rubio a periodistas durante una visita a la nación caribeña San Cristóbal y Nieves.

Rubio ha sido conocido desde hace tiempo por su postura de línea dura respecto a China. Tanto él como Trump se suelen referir a la potencia asiática como un adversario al que deben contrarrestar globalmente.

«Creo que ambos países concluyeron que una guerra comercial global total entre Estados Unidos y China sería profundamente dañina para ambas partes y para el mundo», agregó el secretario de Estado.

Viaje a China de Trump

Rubio prometió seguir presionando a China para que negociara un acuerdo nuclear trilateral con Estados Unidos y Rusia.

Está previsto que Trump viaje a China del 31 de marzo al 2 de abril en su primera visita al país asiático en su segundo mandato.

Rubio indicó que esperaba viajar con Trump, de quien también es asesor de seguridad nacional.

El secretario de Estado participó este miércoles en una cumbre de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves para abordar la situación en Cuba y Venezuela.

Confirmado.net – Agencia DW