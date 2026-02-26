China y Alemania logran resultados positivos y prácticos durante la visita de Merz a China 

BEIJING, China y Alemania llevaron a cabo intercambios profundos en los ámbitos de economía y comercio durante la visita a China de una delegación económica de alto nivel, encabezada por el canciller alemán Friedrich Merz, informó hoy jueves el Ministerio de Comercio de China.

Durante la visita, empresas de ambos países firmaron más de 10 acuerdos comerciales que abarcan industrias como la automotriz, maquinaria, energía, logística y finanzas, según comunicó el portavoz del ministerio, He Yongqian, en una conferencia de prensa regular.

La vocera afirmó que los esfuerzos de China para buscar un desarrollo de alta calidad y expandir una apertura de alto estándar traerán amplias oportunidades para la cooperación económica y comercial entre China y Alemania.

El ministerio trabajará junto con la parte alemana para implementar el importante consenso alcanzado entre los líderes de los dos países, mejorar el diálogo sobre políticas económicas y comerciales, y aprovechar plenamente mecanismos y plataformas como el comité conjunto chino-alemán de cooperación económica y comercial, así como el comité asesor económico chino-alemán, con el fin de expandir la cooperación con miras a promover el desarrollo sano y estable de la cooperación económica y comercial entre China y Alemania, y lograr nuevos resultados de colaboración, manifestó He.

Confirmado.net – Xinhua