Persistencia de lluvias y tormentas este jueves en Ecuador: “Continuarán en la tarde y noche” en estos sectores del país

Para esta jornada se esperan lluvias en varias sectores del país, con mayor intensidad en la región Costa.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su alerta meteorológica para este jueves 26 de febrero.

Para esta jornada continúan las lluvias en el interior de la región Litoral con probables tormentas en la tarde y noche. En la Sierra se esperan lluvias y lloviznas en especial en el norte de la región, y en la Amazonía lluvias aisladas.

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará de 22.5 °C a 32 °C; en la Sierra se ubicará entre 5 °C y 24 °C; en la Amazonía será de 17 °C a 33 °C.

La región Insular tendrá temperaturas de entre 23 °C y 32 °C.

Con respecto a la radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderados y muy altos. (I)

Confirmado.net – El Universo