Año Nuevo chino fortalece lazos Argentina–China en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires fue escenario de una ceremonia oficial por el Año Nuevo Lunar o Fiesta de la Primavera, organizada por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Argentina y la Embajada de China en Argentina. El evento, desarrollado en la histórica Confitería del Molino, reafirmó el dinamismo cultural y diplomático que caracteriza la relación bilateral.

La información fue difundida por Agencia Xinhua.

Celebración del Año Nuevo chino en el corazón político de Argentina

La ceremonia reunió a representantes diplomáticos, legisladores, autoridades culturales y miembros de la comunidad china en Argentina para conmemorar el Año Nuevo Lunar chino, también conocido como Fiesta de la Primavera.

Uno de los momentos más simbólicos fue la tradicional danza presentada por alumnas del Centro de Cultura y Arte Jingya, que interpretaron una coreografía inspirada en tradiciones ancestrales. La escena reflejó la integración cultural entre ambos países y la creciente presencia de expresiones artísticas chinas en América Latina.

La elección de la Confitería del Molino como sede no fue casual. Este edificio patrimonial, ubicado frente al Congreso argentino, simboliza la institucionalidad democrática y el diálogo parlamentario, elementos que también forman parte del intercambio bilateral.



Imagen del 24 de febrero de 2026 del embajador de China en Argentina, Wang Wei (d), realizando el tradicional clavado de pupilas al dragón durante una ceremonia de celebración del Año Nuevo chino en la «Confitería del Molino», en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina. La Dirección de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Argentina y la Embajada de China en Argentina acogieron el martes una ceremonia para celebrar el Año Nuevo Lunar chino o Fiesta de la Primavera. (Xinhua/Martín Zabala)

El ritual del “clavado de pupilas” al dragón

Durante la ceremonia, el embajador de China en Argentina, Wang Wei, realizó el tradicional “clavado de pupilas” al dragón, ritual que simboliza la activación espiritual de la figura y augura prosperidad y buena fortuna para el nuevo ciclo.

Este acto es una de las prácticas culturales más significativas del Año Nuevo chino y suele marcar el inicio formal de las celebraciones.

En su intervención, el diplomático destacó la importancia de los intercambios culturales como base para fortalecer la cooperación económica, tecnológica y parlamentaria entre ambas naciones.



Diplomacia parlamentaria y cooperación bilateral

La organización conjunta del evento por parte de la Cámara de Diputados y la Embajada de China subraya la consolidación de los canales institucionales entre ambos países.

La relación entre Argentina y China ha tenido en los últimos años una expansión en comercio, inversión y cooperación tecnológica. En ese contexto, las celebraciones del Año Nuevo chino no solo constituyen una expresión cultural, sino también una herramienta de diplomacia pública que proyecta estabilidad y continuidad en los vínculos bilaterales.

El Año Nuevo Lunar se ha convertido en una de las festividades internacionales con mayor alcance global, con celebraciones oficiales en capitales de América Latina, Europa y África.

Proyección regional de la Fiesta de la Primavera

En América Latina, el Año Nuevo chino es cada vez más reconocido como un evento cultural de alto perfil diplomático. Su institucionalización en espacios legislativos y gubernamentales muestra el crecimiento de la presencia cultural china en la región.

Este tipo de actos refuerza la imagen de cooperación estratégica y cultural entre China y los países latinoamericanos, consolidando espacios de diálogo que trascienden lo estrictamente comercial.

En el caso argentino, la ceremonia evidenció un mensaje claro: la relación bilateral se apoya no solo en inversiones y comercio, sino también en intercambio cultural y entendimiento institucional.

