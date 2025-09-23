Urgente!

Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana 
«Por esto me quieren matar»: Petro publica un duro mensaje 
Conaie al Gobierno: Exigimos la liberación inmediata de los detenidos
La justicia reivindica a Jorge Yunda: declarado inocente tras más de cuatro años de proceso
September 23, 2025

«Por esto me quieren matar»: Petro publica un duro mensaje 

  • septiembre 23, 2025
  • 0
  • 156
  • 2 Min Read

El mandatario colombiano ha elevado el tono contra la política estadounidense.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las posturas de su Gobierno en materia de lucha antidrogas, derechos humanos y políticas medioambientales, son la razón de las presuntas amenazas de muerte que recibe.

«Por esto me quieren matar, por esto me quieren poner preso, por esto [el presidente de EE.UU., Donald] Trump me descertifica«, dijo Petro en la red social X, tras citar sus propias palabras durante un foro sobre financiación climática en Naciones Unidas. 

En esa intervención, el mandatario colombiano relacionó la arremetida militar israelí contra la Franja de Gaza con los recientes ataques aéreos en el Caribe, dispuestos por el mandatario de EE.UU., Donald Trump. Para Petro, ambos hechos son parte de una nueva «guerra» en el planeta.

«Gaza es una demostración de lo que quieren hacer en toda América, en todo el mundo, en toda África, en todo el mundo árabe. Es una demostración del poder de la barbarie«, recalcó.

En las últimas semanas, el mandatario colombiano ha elevado su tono con Washington, luego de que Trump ordenara un amplio despliegue militar en el Caribe bajo el supuesto alegato de la lucha antidrogas, ya que los operativos han culminado con el asesinato sumario de civiles, a los que EE.UU. señala de ser «narcoterroristas”.

«Estamos siendo víctimas de eso, porque han caído misiles sobre jóvenes desarmados en lanchas rápidas en el Caribe latinoamericano y no latinoamericano (…) Están asesinando jóvenes con misiles, ordenado por un presidente que es el de los EE.UU.», dijo Petro el lunes.

Del mismo modo, en esa intervención, el mandatario colombiano afirmó que «la política de drogas [de EE.UU.] está ligada al genocidio en Gaza, está ligada a la nueva política de migración y está ligada al fracaso actual de la crisis climática».

Este martes, Petro también compartió una imagen en sus redes sociales que muestra maquinaria «enviada desde EE.UU. para la destrucción definitiva de Gaza». «¿Cuántos cadáveres despedazará debajo de las rocas?», se preguntó.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024