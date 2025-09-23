Urgente!

Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana 
«Por esto me quieren matar»: Petro publica un duro mensaje 
Conaie al Gobierno: Exigimos la liberación inmediata de los detenidos
La justicia reivindica a Jorge Yunda: declarado inocente tras más de cuatro años de proceso
September 23, 2025

Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana 

  • septiembre 23, 2025
  • 0
  • 73
  • 1 Min Read

El equipo colombiano llega a este encuentro con la ventaja del 2-0 que sacó en su visita al estadio Banco Guayaquil. 

Con una ventaja de 2-0 en el partido de ida, Once Caldas recibe este miércoles, 24 de septiembre, a Independiente del Valle en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora local) en el estadio Palogrande, en Manizales. 

Los colombianos llegan con tranquilidad a este partido gracias a que la semana anterior se impusieron con doblete de Dayro Moreno en su visita al estadio Banco Guayaquil, sede de los Rayados del Valle.

El equipo de Sangolquí llega en desventaja, pero sabiendo que tiene la plantilla para poner revertir la situación. Necesita de dos goles para empatar la serie y obligar a la tanda de los penales.

Canales para ver Once Caldas vs. Independiente del Valle

  • Once Caldas vs. Independiente del Valle
  • Hora: 19:30 (hora local)
  • Estadio: Palogrande, Manizales
  • Transmiten: ESPN, Disney +, DSports, DGO, Unitel y Tigo. (D)

Confirmado.net-El Universo 

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020