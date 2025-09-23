Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por la vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana 

El equipo colombiano llega a este encuentro con la ventaja del 2-0 que sacó en su visita al estadio Banco Guayaquil.

Con una ventaja de 2-0 en el partido de ida, Once Caldas recibe este miércoles, 24 de septiembre, a Independiente del Valle en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará desde las 19:30 (hora local) en el estadio Palogrande, en Manizales.

Los colombianos llegan con tranquilidad a este partido gracias a que la semana anterior se impusieron con doblete de Dayro Moreno en su visita al estadio Banco Guayaquil, sede de los Rayados del Valle.

El equipo de Sangolquí llega en desventaja, pero sabiendo que tiene la plantilla para poner revertir la situación. Necesita de dos goles para empatar la serie y obligar a la tanda de los penales.

Canales para ver Once Caldas vs. Independiente del Valle

Hora: 19:30 (hora local)

Estadio: Palogrande, Manizales

Transmiten: ESPN, Disney +, DSports, DGO, Unitel y Tigo. (D)

Confirmado.net-El Universo