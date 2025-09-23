Conaie al Gobierno: Exigimos la liberación inmediata de los detenidos

La ministra del Gobierno, Zaida Rovira, informó esta mañana que serían al menos 47 personas las apresadas en el marco del paro nacional.

En un comunicado emitido la madrugada de este martes, 23 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció la “detención arbitraria” de ciudadanos en el marco del paro nacional convocado en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Indígenas se manifiestan durante una protesta este lunes, en Latacunga (Ecuador), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Foto: EFE

En la tarde y noche del lunes 22 de septiembre, en el primer día de las movilizaciones, hubo cierre de vías, ataques a un destacamento policial y enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública principalmente en Otavalo, Imbabura.

La ministra del Gobierno, Zaida Rovira, informó esta mañana que serían al menos 47 personas, y que la Fiscalía General definirá el tipo penal por el cual serán procesados.

“Denunciamos que la detención arbitraria constituye una grave violación de los derechos humanos, en particular de la libertad personal, la integridad física y el derecho a la protesta social, protegidos en los artículos 66 y 98 de la Constitución de la República, así como en los artículos 7, 8 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, reclamó la Conaie.

Asimismo, la organización afirmó que las autoridades no les han dado información sobre la situación física y legal de estas personas, “configurando un delito de desaparición forzada”.

Y exigió a jueces, fiscales y autoridades competentes que, en estricto cumplimiento de la Constitución, tratados y convenios internacionales, “dispongan la inmediata libertad de los detenidos y garanticen su integridad personal”.

La Conaie responsabilizó al presidente Daniel Noboa, a sus ministros y a la fuerza pública de cualquier atentado contra la vida, la seguridad y la dignidad de sus compañeros.

“La resistencia es un derecho, la represión es un crimen. ¡Exigimos su liberación inmediata!“, se indicó en el comunicado. (I)

Confirmado.net-El Universo