La justicia reivindica a Jorge Yunda: declarado inocente tras más de cuatro años de proceso
September 23, 2025

La justicia reivindica a Jorge Yunda: declarado inocente tras más de cuatro años de proceso

  • septiembre 23, 2025
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read

El Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la inocencia de Jorge Yunda Machado, exalcalde de Quito, quien había sido acusado de corrupción durante la pandemia. La decisión judicial también se extendió a los 13 procesados, entre ellos médicos, científicos y profesionales que, en medio de la emergencia sanitaria, trabajaron incansablemente para proteger a la capital.

Las acusaciones estaban relacionadas con la compra de pruebas PCR para detectar el covid-19. Sin embargo, en el juicio se demostró que las pruebas no eran “chimbas”, que no existió sobreprecio y que ninguno de los procesados obtuvo un beneficio personal.

Visiblemente emocionado, Yunda expresó tras la audiencia: “La justicia ha brillado después de 4 años, 7 meses”. Con esta resolución, se cierra un proceso que marcó la vida política y personal del exalcalde, quien insistió en que siempre confió en demostrar su inocencia.

El fallo no solo reivindica a Yunda, sino también a los profesionales que enfrentaron la crisis sanitaria en condiciones extremas y que, durante años, cargaron con acusaciones que hoy han quedado desvirtuadas.

