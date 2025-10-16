Petro no irá a Cumbre de las Américas en Dominicana

El mandatario de Colombia alegó «exclusiones» en el cónclave, en alusión a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , desistió el miércoles (15.10.2025) de participar en la Cumbre de las Américas en República Dominicana, tras la exclusión de Venezuela , Nicaragua y Cuba como países invitados y en medio de tensiones con Estados Unidos por su presencia militar en el Caribe.

En septiembre República Dominicana anunció la decisión de no invitar a los tres países que fueron igualmente marginados de la edición anterior de 2022 en Los Ángeles, al ser designados de ser regímenes dictatoriales.

«No asistiré a la cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones», escribió este miércoles Petro en un extenso mensaje en X sobre la reunión que tendrá lugar la primera semana de diciembre.

Sin mencionar a los tres países, el presidente de izquierda aseguró que propuso sin éxito a Estados Unidos una reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) «para estudiar la integración económica de una gran América».

«No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz», añadió.

El pasado 30 de septiembre, la Cancillería dominicana informó sobre la decisión del Gobierno de Luis Abinader de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas que se celebrará el 4 y el 5 de diciembre próximo en Punta Cana, en el este del país caribeño.

Sheinbaum tampoco va

El anuncio de Petro de no asistir a la cumbre en República Dominicana se produce dos días después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicara su decisión de no participar , tras expresar su desacuerdo con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Al anunciar su decisión de no invitar a estos países, la Cancillería dominicana recordó que, al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el Ejecutivo anunció que dicha cumbre sería inclusiva, pero «frente al contexto actual de polarización política, hemos decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países».

La decisión de no invitarlos en esta ocasión «responde a un criterio estrictamente multilateral», señaló la Cancillería, que subrayó que la relación bilateral de República Dominicana con cada uno de estos Estados «mantiene características propias».

La IX Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles (EE.UU.) en 2022, también estuvo marcada por la no invitación a La Habana, Managua y Caracas, pero ese año sí participó el entonces presidente colombiano, Iván Duque (2018-2022).

Confirmado.net – DW