BEIJING, Los cohetes portadores chinos Gran Marcha alcanzaron su lanzamiento número 600 hoy jueves, cuando un Gran Marcha-8A llevó exitosamente a órbita varios satélites de internet.

Con el lanzamiento del Gran Marcha-8A, China completa 600 vuelos espaciales de esta serie de cohetes, que han puesto en órbita cerca de 1.400 naves y respaldan misiones clave como vuelos tripulados y exploración lunar.Foto: Internet-Xinhua

Como la columna vertebral de la flota de vehículos de lanzamiento de China, los cohetes Gran Marcha han transportado a su órbita a cerca de 1.400 naves y han cumplido más del 86 por ciento de las misiones de lanzamiento del país hasta la fecha, según la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, el principal contratista espacial del país.

«Estos cohetes han proporcionado un sólido apoyo para la implementación de los principales proyectos aeroespaciales del país, como los vuelos espaciales tripulados, el sistema de navegación BeiDou y la exploración del espacio profundo», señaló la entidad en un comunicado.

Entre las 24 variantes desarrolladas desde el vuelo inaugural del Gran Marcha-1, 11 se clasifican como vehículos de lanzamiento de nueva generación.

De entre las 100 misiones más recientes, los cohetes de nueva generación representaron el 40 por ciento, emergiendo como una fuerza importante del país para apoyar múltiples lanzamientos espaciales en un breve plazo de tiempo.

La compañía también señaló que las series de cohetes Gran Marcha se han ido adaptando activamente a las demandas del mercado, y que la cuota de lanzamientos comerciales está en constante aumento.

Sus cargas útiles abarcan múltiples campos, como comunicaciones, teledetección y navegación. El Gran Marcha-8A, en particular, es reconocido por su rentabilidad y alta adaptabilidad, habiendo llevado a cabo con éxito Múltiples misiones de despliegue de constelaciones de internet por satélite.

Long Lehao, un reconocido experto en cohetes y miembro de la Academia de Ingeniería de China, aseguró que los Gran Marcha continuarán desarrollándose hacia una mayor capacidad de carga útil, una respuesta operativa más rápida, una mayor confiabilidad y un costo reducido.

Tras dar a conocer el progreso de varios programas de vehículos de lanzamiento, Long señaló que la nueva generación del cohete tripulado Gran Marcha-10, diseñado para la misión de aterrizaje lunar de China agendada para 2030, a más tardar, ha logrado avances significativos en las pruebas clave en tierra.

Además, se espera que el vehículo de lanzamiento de carga pesada, actualmente en la fase de planificación, mejore aún más la capacidad del país para el acceso al espacio.

Confirmado.net – Xinhua