Petro le advierte a Trump cuál sería «el peor error”

Las declaraciones del presidente colombiano llegan en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó una cruda advertencia sobre las consecuencias que, a su parecer, podría tener una hipotética intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Gustavo Petro / Gettyimages.ru

«Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia a lo mismo», afirmó el martes, en una sesión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño.

Sus declaraciones llegan en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, después de anuncios no oficiales de movimientos militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas.

«Economía para la muerte»

A juicio de Petro, esos movimientos bélicos son impulsados por grupos que pretenden «apoderarse de la riqueza del subsuelo» de Venezuela, lo que se traduciría en «más economía para la muerte, no para la vida».

Del mismo modo, consideró que una escalada de las acciones estadounidenses podría tener importantes consecuencias para toda la región latinoamericana.

En ese tenor, Petro desveló había enviado un mensaje a su par estadounidense, Donald Trump, «a través de sus emisarios», para advertirle que una intervención militar en Venezuela «sería el peor error«.

Desde la semana pasada, se difundieron reportes de que el Gobierno de EE.UU. enviaría buques navales cerca de las costas venezolanas, con el supuesto objetivo de combatir el narcotráfico. La acción ha sido respondida por Caracas con el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio.

«[El presidente Trump] está dispuesto a usar todo el poder de EE.UU. para detener la entrada de drogas a nuestro país», dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en línea con el discurso de Washington que acusa a Caracas de tener nexos con el narcotráfico, sin presentar ninguna prueba que sustente esas afirmaciones.

Confirmado.net – RT