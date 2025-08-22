China lanza nuevo sistema de monitoreo de paso para peces en el sur del país

NANNING, Un sistema inteligente de monitoreo diseñado para un paso clave para peces a lo largo del Canal Pinglu entró en operación oficial, lo que supone un nuevo avance en la protección ecológica.

China lanza un sistema inteligente de monitoreo en un paso para peces del Canal Pinglu marcando un hito en protección ecológica y tecnología aplicada a vías fluviales.Foto: Internet

Como proyecto esencial del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo Occidental, el Canal Pinglu se extiende aproximadamente a lo largo de 134,2 kilómetros, cruzando Nanning y Qinzhou en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, y desembocando en el golfo de Beibu.

Aprobado en abril del año pasado, el paso para peces cuenta con un sistema de monitoreo con seis instalaciones centrales y una plataforma integral de información.

Luces subacuáticas de atracción guían a los peces hacia el canal, mientras que tecnologías de reconocimiento de inteligencia artificial (IA) e imágenes de sonar rastrean en tiempo real la cantidad, las especies y los movimientos, según informó Pinglu Canal Group Co., Ltd.

El paso para peces representa un avance significativo para convertir al Canal Pinglu en un proyecto ecológico y se ha convertido en un elemento destacado de los esfuerzos de protección ambiental del canal.

Las autoridades comenzarán optimizando el sistema de monitoreo para apoyar el desarrollo de una vía fluvial ecológica a nivel mundial.

Con información de Xinhua