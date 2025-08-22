China lanza nuevo sistema de monitoreo de paso para peces en el sur del país

NANNING, Un sistema inteligente de monitoreo diseñado para un paso clave para peces a lo largo del Canal Pinglu entró en operación oficial, lo que supone un nuevo avance en la protección ecológica.
Como proyecto esencial del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo Occidental, el Canal Pinglu se extiende aproximadamente a lo largo de 134,2 kilómetros, cruzando Nanning y Qinzhou en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, y desembocando en el golfo de Beibu.
Aprobado en abril del año pasado, el paso para peces cuenta con un sistema de monitoreo con seis instalaciones centrales y una plataforma integral de información.
Luces subacuáticas de atracción guían a los peces hacia el canal, mientras que tecnologías de reconocimiento de inteligencia artificial (IA) e imágenes de sonar rastrean en tiempo real la cantidad, las especies y los movimientos, según informó Pinglu Canal Group Co., Ltd.
El paso para peces representa un avance significativo para convertir al Canal Pinglu en un proyecto ecológico y se ha convertido en un elemento destacado de los esfuerzos de protección ambiental del canal.
Las autoridades comenzarán optimizando el sistema de monitoreo para apoyar el desarrollo de una vía fluvial ecológica a nivel mundial.
Con información de Xinhua