Petro da su teoría de por qué Colombia es ‘potencia’ en OnlyFans

El mandatario fue entrevistado por el popular ‘streamer’ colombiano Westcol.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha alentado la polémica en redes sociales tras dar su opinión sobre el auge que tiene la plataforma de contenido para adultos OnlyFans en el país suramericano.

Entrevistado por el popular ‘streamer’ colombiano Westcol sobre por qué Colombia es considerada una «potencia» en esa plataforma por suscripción, Petro respondió: «Porque las mujeres son muy bonitas pero vivimos en pobreza, entonces un viejo degenerado europeo o gringo (…) ve a esas muchachas en esas páginas y se deslumbra”.

En su criterio, la mayoría de los usuarios de OnlyFans son «viejos tristes» pensionados, que viven solos «y no se pueden conseguir una novia porque allá [en Europa o EE.UU.] es diferente».

«Pero descargan toda su perversidad oculta, reprimida, en la joven que está al otro lado de la pantalla», agregó el mandatario, quien consideró que esa dinámica «enferma» a las jóvenes que hacen uso de la plataforma de manera regular.

Aristocracia simulada

Petro recibió al ‘streamer’ de 25 años en la Casa de Nariño, en Bogotá, y aprovechó para darle un recorrido por el pasillo que reúne los retratos de todos los mandatarios que han gobernado el país, con el objetivo de destacar quiénes eran los dos grandes ausentes: el único presidente indígena, José María Melo, y el único afrodescendiente, Juan José Nieto.

«Este pasillo lo dejaron solo para gente de élite», se quejó. Después, invitó al joven a leer los apellidos de la mayoría de hombres que gobernaron en Colombia y que se repiten en la historia reciente. Ante ello, cuestionó: «¿A usted no le da una vaina pensar que en una democracia, pareciera que lo que tenemos es herederos que se suceden en el poder? Porque los apellidos que acaba de mencionar siguen vigentes: Valencia, Lleras, Pastrana (…) Hay una aristocracia simulada«.

Confirmado.net – RT