Urgente!

Putin asegura que Rusia nunca ha renunciado a restablecer las relaciones con Europa
Petro da su teoría de por qué Colombia es ‘potencia’ en OnlyFans
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países «hostiles»
Lula afirma que China es el mejor socio de Brasil
March 27, 2026

Petro da su teoría de por qué Colombia es ‘potencia’ en OnlyFans

  • marzo 27, 2026
  • 0
  • 209
  • 2 Min Read

El mandatario fue entrevistado por el popular ‘streamer’ colombiano Westcol.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha alentado la polémica en redes sociales tras dar su opinión sobre el auge que tiene la plataforma de contenido para adultos OnlyFans en el país suramericano.

Entrevistado por el popular ‘streamer’ colombiano Westcol sobre por qué Colombia es considerada una «potencia» en esa plataforma por suscripción, Petro respondió: «Porque las mujeres son muy bonitas pero vivimos en pobreza, entonces un viejo degenerado europeo o gringo (…) ve a esas muchachas en esas páginas y se deslumbra”.

En su criterio, la mayoría de los usuarios de OnlyFans son «viejos tristes» pensionados, que viven solos «y no se pueden conseguir una novia porque allá [en Europa o EE.UU.] es diferente». 

«Pero descargan toda su perversidad oculta, reprimida, en la joven que está al otro lado de la pantalla», agregó el mandatario, quien consideró que esa dinámica «enferma» a las jóvenes que hacen uso de la plataforma de manera regular.

Aristocracia simulada

Petro recibió al ‘streamer’ de 25 años en la Casa de Nariño, en Bogotá, y aprovechó para darle un recorrido por el pasillo que reúne los retratos de todos los mandatarios que han gobernado el país, con el objetivo de destacar quiénes eran los dos grandes ausentes: el único presidente indígena, José María Melo, y el único afrodescendiente, Juan José Nieto.

«Este pasillo lo dejaron solo para gente de élite», se quejó. Después, invitó al joven a leer los apellidos de la mayoría de hombres que gobernaron en Colombia y que se repiten en la historia reciente. Ante ello, cuestionó: «¿A usted no le da una vaina pensar que en una democracia, pareciera que lo que tenemos es herederos que se suceden en el poder? Porque los apellidos que acaba de mencionar siguen vigentes: Valencia, Lleras, Pastrana (…) Hay una aristocracia simulada«.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024