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Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países «hostiles»
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March 27, 2026

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países «hostiles»

  • marzo 27, 2026
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Irán prohibió hasta nuevo aviso que sus selecciones nacionales y los clubes deportivos viajen a países considerados «hostiles», informó este jueves (26.03.2026) la agencia de noticias iraní Isna, aludiendo a riesgos relacionados con la seguridad de los deportistas.

La medida se produce casi cuatro semanas después del inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos, por una parte, e Irán, que se ha extendido a varios países de la región.

«El Ministerio de Deportes anuncia que la presencia de selecciones nacionales y clubes en países considerados hostiles, e incapaces de garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos, queda prohibida hasta nuevo aviso», indicó Isna.

Desde el inicio de la guerra se han abierto los interrogantes sobre la presencia de Irán en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

Irán «boicoteará a Estados Unidos»

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró el 19 de marzo que Irán «boicoteará a Estados Unidos», pero «no el Mundial», que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

«Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo», dijo Taj.

Mas información en Deutsche Welle

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