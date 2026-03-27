Lula afirma que China es el mejor socio de Brasil

BRASILIA, El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy que China es el mejor socio de Brasil cuando visitó el parque industrial del conglomerado automotriz Caoa en la ciudad de Anápolis, capital del estado de Goiás (centro-oeste).

«Estoy seguro de que la asociación con China va a ir viento en popa, porque China es hoy el mejor socio de Brasil», enfatizó el mandatario al participar en la reinauguración de la planta junto al vicepresidente de Brasil y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin.

Durante el evento fue lanzada la línea de producción del modelo Uni-T, fabricado en alianza con la automotriz china Changan, el primer modelo de la marca producido totalmente en el país sudamericano.

«Si en Brasil tuviéramos más empresarios de la calidad de ustedes, tan jóvenes y tan comprometidos con la ciudad, con la industria, con Brasil y con el pueblo, y además consiguieran un socio chino para traer tecnología, seguramente Brasil no tendría problemas.

Por eso, mi visita aquí es para agradecerles y felicitarlos», señaló Lula da Silva en su discurso. De igual forma reiteró la defensa del fortalecimiento de las relaciones con el país asiático.

La llegada de la empresa china a Brasil marca la ampliación de la capacidad productiva nacional, la modernización tecnológica y el estímulo al desarrollo económico regional, destacó la Presidencia brasileña en un comunicado.

Según datos del Gobierno brasileño, el intercambio comercial entre Brasil y China alcanzó unos 158.000 millones de dólares en 2024, último dato consolidado, lo que reafirma a China como el principal socio comercial de Brasil.

De acuerdo con el presidente de Brasil, hasta el año 2033 se invertirán en el sector automotor del país sudamericano 190.000 millones de reales (unos 36.323 millones de dólares), de los cuales 140.000 millones corresponderán a las automotrices (unos 26.764 millones de dólares) y 50.000 millones serán aportados por el sector de autopartes (unos 9.558 millones de dólares).

«No hay nada más gratificante para un país que el hecho de que la economía pueda ofrecer al pueblo la posibilidad de crecimiento, la posibilidad de generar empleos y la posibilidad de que las personas vivan con más dignidad y con la frente en alto», agregó Lula da Silva.

Confirmado.net – Xinhua