Mundial 2026: Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Chequia-Dinamarca, repescas finales en Europa

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) –

Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y Chequia-Dinamarca serán las respectivas finales de los cuatro torneos de repesca por vía europea para clasificarse para la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En el Playoff A de estos torneos de la UEFA, cuyo ganador completará el Grupo B del Mundial veraniego, la selección de Italia derrotó en casa por 2-0 a la de Irlanda del Norte; en Bérgamo, Sandro Tonali adelantó a la ‘Azzurra’ en el minuto 56 con una volea baja desde el balcón del área y Moise Kean en el 80′ selló el triunfo con un zurdazo raso desde cerca.

De esta manera, el combinado italiano se enfrentará por un billete mundialista con Bosnia-Herzegovina, que sobrevivió en su visita a Gales; el veterano Edin Dzeko igualó en los minutos finales el gol previo de Daniel James y forzó la prórroga, tras la que hubo una tanda de penaltis que sonrió a los bosnios (2-4) pese a haberla empezado fallando.

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Respecto al Playoff B, cuyo ganador quedará encuadrado en el Grupo F del Mundial, un ‘hat-trick’ del delantero ‘gunner’ Viktor Gyökeres resolvió (1-3) en favor de Suecia su semifinal contra Ucrania; el gol postrero de Matvii Ponomarenko maquilló la actuación de los ucranianos, que jugaron este duelo como locales en el Estadio Ciutat de València.

Los suecos buscarán otra plaza mundialista frente a Polonia, que en casa tuvo que remontar para ganar por 2-1 a Albania; Arber Hoxha hizo el 0-1 poco antes del descanso tras un fallo claro de la zaga local, pero Robert Lewandowski en el 63′ empató de cabeza en un córner y Piotr Zielinski en el 73′ abrochó la victoria polaca con un derechazo lejano.

En el Playoff C, cuyo vencedor irá al Grupo D del Mundial, Turquía batió en casa por la mínima a Rumanía con un gol a bocajarro de Ferdi Kadioglu, haciendo bueno un excelente pase en largo del madridista Arda Güler. En la cita definitiva por clasificarse, los turcos se medirán a una Kosovo que remontó y sufrió hasta ganar por 3-4 a Eslovaquia.

Y en el Playoff D, cuyo vencedor irá al Grupo A del Mundial, también sonrió República Checa con penaltis (4-3) después de verse casi fuera cuando iba 0-2 ante Irlanda en el 23′; sin embargo, pronto Patrik Schick recortó distancias y Ladislav Krejci marcó el 2-2 en el 86′, a lo que siguió una prórroga estéril y una tanda de penas máximas taquicárdica.

En el duelo definitivo por billete mundialista, la selección checa se verás las caras con la selección de Dinamarca, que arrasó por 4-0 al combinado de Macedonia del Norte con un tanto de Mikkel Damsgaard, un doblete de Gustav Isaksen y un último gol de Christian Norgaard.

Con información de EUROPA PRESS / IMAGENES ESPN