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March 27, 2026

Putin asegura que Rusia nunca ha renunciado a restablecer las relaciones con Europa

  • marzo 27, 2026
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Moscú, 27 mar (Sputnik).- Rusia nunca ha renunciado a restablecer las relaciones con los países de Europa, declaró este viernes el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin.

«Nunca hemos renunciado a desarrollar estas relaciones, a restablecer estas relaciones», afirmó el mandatario en una sesión del Consejo de Seguridad nacional.

El presidente agregó que las relaciones entre su país y los Estados europeos están atravesando una crisis no por culpa de Moscú.

«Las referencias a los acontecimientos en Ucrania no tienen fundamentos suficientes en este contexto, porque la crisis se produjo por culpa de la Administración estadounidense anterior y de varios países europeos principales», explicó Putin.

El líder ruso recordó que estos países apoyaron el golpe de Estado en Ucrania que desencadenó «la cadena de sucesos trágicos, que aún están ocurriendo» en territorio ucraniano.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este. 

Con información de AGENCIA SPUTNIK

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