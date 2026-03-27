Baños de Agua Santa espera 25.000 turistas y 100 % de ocupación hotelera por Semana Santa

Desde el 27 de marzo hasta el 12 de abril hay buena expectativa por actividades que permitirán mayor número de visitantes en el cantón.

En Baños de Agua Santa se aspira a que los próximos tres fines de semana estén con buena concurrencia de visitantes.

Ese panorama se espera en la localidad turística ya que desde este fin de semana que se realizará la Caminata de la Fe hasta el santuario de la Virgen del Rosario de Agua Santa.

Luego, por el feriado de Semana Santa desde el 3 de abril y finalmente por la competencia Petzl Trail Plus, programada del 9 al 12 de abril.

En la Caminata de la Fe, luego de recorrer a pie poco más de 40 kilómetros desde Ambato, se estima que entre 12.000 y 15.000 romeriantes lleguen a Baños en la madrugada del sábado 28.



Desde carnaval, algunos establecimientos de hospedaje comenzaron a tener reservas anticipadas para el feriado de Semana Santa. Se aspira a llegar a casi el 100 % de ocupación en vísperas del asueto.

Para las noches del viernes 3 y sábado 4 se tendrían alrededor de 25.000 turistas en los cerca de 350 locales formales, manifestó Verónica Silva, directora de Turismo y Cultura del Municipio de Baños de Agua Santa.

El viernes 3 de abril desde las 18:00 se realizará el vía crucis con el apoyo de la iglesia, empresa privada y municipalidad, se espera que sea una de las razones para visitar el cantón en el feriado.



Para la competencia Petzl Trail Plus se proyectan 6.000 inscritos solo como participantes. Si se multiplica a tres acompañantes por cada uno, va a haber una buena presencia de turistas en tres semanas.

Por el certamen deportivo hay establecimientos que desde hace un mes tienen reservas del 100 %. Todo es beneficioso para la economía del cantón, que en su mayor parte vive del turismo, aseguró Silva.

Servidores turísticos se preparan

Geovanny Romo, presidente de la Cámara de Turismo de Baños, coincidió en que la expectativa es buena y por esa razón los servidores turísticos se preparan para recibir a los visitantes, más aún si se toma en cuenta que en el cantón hace buen clima, sin la presencia de lluvias como en otras partes del país.

Por Semana Santa hay buena concurrencia de familias completas que aprovechan el feriado para acudir al santuario de la Virgen, por esa razón esperan que en esta ocasión no sea la excepción para tener un turismo religioso y familiar.

Romo dijo que el servidor turístico sabe la importancia de brindar seguridad y una buena atención a los visitantes en todas las actividades, por esa razón cumple con la Ley de Turismo y con la ordenanza municipal. (I)

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