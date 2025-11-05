Petro atribuye al «odio ideológico» de EE.UU. la suspensión de la Cumbre de las Américas

El presidente colombiano ya había adelantado que no asistiría a la reunión debido a la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La Cumbre de las Américas ha fracasado por el «odio ideológico» de EE.UU., lamentó este martes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, después de que el Gobierno de República Dominicana anunciara el aplazamiento del encuentro hasta 2026, en un contexto de discrepancias en la región caribeña por la agresiva campaña militar de Washington en la zona.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.Sebastian Barros/NurPhoto / Gettyimages.ru

«Ha fracasado una cumbre que, incluyendo a todas las Repúblicas americanas y Canadá, debió ser el escenario de un diálogo sincero, pragmático y constructivo, ¡qué lástima!», escribió el mandatario en su cuenta de X.

En este contexto, el mandatario atribuyó el fracaso al «odio ideológico» del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, por «querer hacer una cumbre de las Américas excluyendo países».

«La cumbre debe incluir a todos, ser pragmática y constructiva y buscar una América grande, desde Alaska hasta la Patagonia», concluyó Petro.

En octubre, el presidente colombiano ya había adelantado que no asistiría a la reunión, después de conocer que el Gobierno dominicano de Luis Abinader había decidido excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua, en medio de la escalada de tensiones con EE.UU. por los ataques contra supuestas ‘narcolanchas’ en el Caribe que se han extendido hasta el Pacífico.

Agresiones por parte de EE.UU.

El pasado mes de agosto, Washington desplegó frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas , con el supuesto cometido de luchar contra el narcotráfico. Desde ese momento, EE.UU. ha efectuado varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico que han dejado decenas de muertos.

, con el supuesto cometido de luchar contra el narcotráfico. Desde ese momento, EE.UU. ha efectuado varios bombardeos contra presuntas lanchas con drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico que han dejado decenas de muertos. Paralelamente, Washington acusó a Maduro, sin pruebas ni sustento, de liderar un supuesto cartel narco. En ese contexto, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera a su arresto.

A mediados de octubre, el presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en territorio venezolano . En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?».

. En respuesta, Maduro preguntó: «¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante [Hugo] Chávez y contra mí?». Las acciones y presiones de Washington han sido calificadas por Caracas de agresión, al cuestionar la verdadera razón de los operativos.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó los bombardeos perpetrados por EE.UU. sobre pequeñas embarcaciones, con el alegato declarado de luchar contra el narcotráfico, que han dejado más de 60 personas asesinadas y que han sido calificados por expertos y gobiernos como ejecuciones extrajudiciales.

Los bombardeos de pequeñas embarcaciones también han sido criticados por los gobiernos de naciones como Colombia, México y Brasil, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional.

Confirmado.net – RT