ONU lamenta muerte de siete menores en bombardeo en Colombia

La oficina de la ONU en Colombia para Derechos Humanos expresó este domingo (16.11.2025) su «profunda preocupación» por la muerte de siete menores durante una operación militar en el selvático departamento de Guaviare y atribuyó a los grupos armados la responsabilidad de usar a la niñez «como escudo humano».

En un comunicado publicado en redes sociales, el organismo también pidió al gobierno del izquierdista Gustavo Petro «hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular, para prevenir el reclutamiento y uso de menores de 18 años por parte de grupos armados no estatales».

La oficina recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño de 2000 prohíbe explícitamente el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y reiteró que estos «son responsables de exponer a alto riesgo a la niñez y utilizarla como escudo humano”.

La muerte de los siete menores fue confirmada el sábado por la Defensoría del Pueblo y por Medicina Legal, que dijo haber recibido 20 cuerpos recuperados de la zona de Guaviare, donde el presidente Gustavo Petro ordenó el bombardeo militar.

El alto número de menores muertos intensificó las críticas de la oposición a la gestión del mandatario, quien esta semana ordenó bombardeos en Guaviare y en Arauca contra las disidencias de las FARC comandadas por Néstor Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

Petro asumió este sábado su responsabilidad y lamentó lo ocurrido, aunque justificó la operación para «defender la vida de los soldados» que estaban en la zona.

Confirmado.net – DW