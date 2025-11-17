China entrega nuevo lote de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa 

LA HABANA, El Gobierno de China entregó oficialmente este sábado a Cuba un nuevo lote de ayuda humanitaria de emergencia, un apoyo destinado a la recuperación del país caribeño tras el impacto del huracán Melissa en su región oriental.

El Gobierno de China envía a Cuba suministros de emergencia tras el huracán Melissa, con alimentos, colchones, equipos solares y bobinas de acero para reparar techos, fortaleciendo la cooperación y amistad entre ambos países.Foto: Internet-Xinhua

La asistencia incluye suministros alimenticios como galletas y fideos instantáneos, 3000 equipos portátiles de iluminación solar y elementos para el albergue y la reconstrucción de viviendas.

Además, la ayuda aporta 8004 colchones para los damnificados y 1000 toneladas de bobinas de acero galvanizado, destinadas específicamente a la reparación de techos.

Este sábado llegó a la isla el primer envío, consistente en 1.950 cajas de fideos instantáneos, a bordo de un vuelo directo de Air China.

En la ceremonia de entrega efectuada en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, dijo que la donación llegará por vía aérea marítima en varios envíos durante los próximos días.

Según lo planeado, otros cinco cargamentos de alimentos serán transportados por esta misma vía para agilizar la asistencia. Los materiales de mayor volumen y peso seguirán la ruta marítima.

Otros suministros, como los colchones y las bobinas de acero galvanizado, serán enviados al puerto de Santiago de Cuba en tres embarques sucesivos.

El embajador de China destacó el simbolismo de la ayuda, al afirmar que «la rápida materialización de esta ayuda humanitaria de emergencia es, sin duda, otra clara muestra de la amistad especial y la profunda fraternidad entre nuestros pueblos».

«China continuará proporcionando ayuda dentro del alcance de nuestra capacidad y, con acciones concretas, construiremos una comunidad de futuro compartida entre China y Cuba», señaló.

Por su parte, la viceministra del Comercio Interior de Cuba, Aracelis Cardoso Hernández, agradeció el gesto de China y detalló el destino de la donación.

Aseguró que «los insumos donados contribuirán a brindar bienestar y comodidad a los damnificados, así como a reforzar las labores de recuperación en el país».

La viceministra también se refirió a la celeridad en la distribución y dijo que estos insumos llegarán a su destino lo antes posible para maximizar su impacto.

Destacó que con este noble gesto, China demuestra su apoyo incondicional al pueblo cubano, fortaleciendo una amistad que calificó como única, sólida e histórica, y evidencia la sensibilidad y el compromiso de la nación asiática con soluciones prácticas.

El huracán Melissa impactó la zona oriental de Cuba el 29 de octubre, causando múltiples daños materiales.

Confirmado.net – Xinhua