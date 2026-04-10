‘Modo destructor’: estudio arroja luz sobre el sabotaje a la IA por miedo a perder el trabajo

Según el informe, las formas de este sabotaje son variadas: desde filtrar información confidencial en herramientas de IA públicas hasta emplear sistemas no autorizados por la empresa.

El miedo a ser sustituido por las tecnologías está llevando a una parte significativa de los empleados —especialmente a los más jóvenes— a obstaculizar la implementación de la inteligencia artificial en sus empresas, según informa Fortune.

La investigación, realizada por la plataforma de IA para empresas Writer y la firma de investigación Workplace Intelligence, entrevistó a 2.400 profesionales del conocimiento en Estados Unidos, Reino Unido y Europa (de los cuales 1.200 ocupaban puestos directivos) y reveló que el 29 % de los empleados reconoce haber torpedeado la estrategia de IA de su compañía. El hallazgo más llamativo fue que entre la generación Z, la cifra asciende al 44 %.

Según el informe, las formas de este sabotaje son variadas: desde filtrar información confidencial en herramientas de IA públicas hasta emplear sistemas no autorizados por la empresa. Asimismo, hay quienes se niegan en redondo a utilizar estas tecnologías, mientras que otros han llegado a admitir que manipulan los informes de rendimiento o entregan deliberadamente trabajos de baja calidad para demostrar un bajo nivel de eficacia de la IA.

Miedo a perder el trabajo

En cuanto a las razones clave para impedir el funcionamiento de la IA, el 30 % de los trabajadores admitió actuar por miedo a perder su empleo. Sin embargo, la misma investigación reveló que quienes se resisten a adoptar la tecnología son más vulnerables a los despidos que aquellos que la integran en su trabajo. De hecho, el 60 % de los ejecutivos afirmó que están considerando despedir a los empleados que se niegan a adoptar la IA. Asimismo, entre otras razones, el 26 % cree que las tecnologías disminuyen su creatividad o valor dentro de la empresa, mientras que otro 26 % lo considera una estrategia de IA empresarial mal ejecutada.

Por otro lado, los investigadores hallaron que los empleados que utilizan activamente la IA en su trabajo tienen más posibilidades de progresar en su empresa. Dan Schawbel, socio director de Workplace Intelligence, explicó que los «superusuarios» de IA —trabajadores que han dominado la IA generativa con un alto grado de competencia— están siendo recompensados: «Los superusuarios que encuestamos tenían aproximadamente 3 veces más probabilidades de haber recibido tanto un ascenso como un aumento de sueldo en el último año, en comparación con los empleados que han sido lentos en adoptar estas herramientas».

Por su parte, May Habib, cofundadora de Writer, advirtió que la solución no son los despidos: «Los líderes que están trabajando activamente para rediseñar radicalmente las operaciones con la colaboración humano-agente en el centro son los que están acumulando una ventaja de formas que los competidores no pueden replicar».

Confirmado.net – RT