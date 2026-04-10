‘Que se haga justicia por Luis’: una semana después, el clamor retumba frente al consultorio donde paciente murió en Quito

Jeringas para bótox y otros implementos con líquidos no identificados fueron los hallazgos en el mismo establecimiento, pero en la sucursal de Cumbayá.

Una semana ha transcurrido desde que los familiares de Luis Alarcón se mantienen pidiendo justicia y una pronta investigación de su caso. El hombre de 37 años falleció el pasado jueves 2 de abril a causa de una presunta negligencia médica durante una implantación dental.

Luego de que su padre lo encontró en el suelo del consultorio, con toallas alrededor tratando de tapar la sangre derramada en el piso y a su hijo sin vida. La clínica se cerró.

Personal de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Policía Nacional dispusieron la clausura del establecimiento hasta que se realicen las investigaciones pertinentes de permisos de funcionamiento y maquinaria.

El tío de Luis, junto con su prima, tía y un grupo de ocho personas se encontraban con pancartas y una foto gigante del rostro en los exteriores del centro donde se suscitó el deceso.

Ellos clamaban por justicia. “Queremos que se haga justicia para Luis Alarcón Herrera y que, justamente, los agentes de control verifiquen el funcionamiento de estos locales», apuntó Eduardo Villarroel, familiar del fallecido.

Más allá de llorar la pérdida de Luis Alarcón, quien era padre de familia y dejó a una infante de menos de dos meses junto con su esposa, Eduardo, su tío, pidió a las autoridades de justicia prioridad en el caso para que este tipo de negocios no sigan atentando contra la vida de las personas.

“La problemática que estamos viviendo ahora es justamente hacer un llamado a la sociedad para controlar este tipo de locales que, como sabemos, han proliferado tanto en la ciudad y los pacientes llegan con conocimiento de redes sociales, les pintan tan bonito aquí con publicidades engañosas y la gente cae en esas mentiras. Deben aplicarles sanciones fuertes en términos legales”, manifestó Villarroel.

Hallazgos de Acess y clausura de la sucursal

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios y Medicina Prepagada (Acess) escuchó las alertas que brindaron varios miembros de la familia y acudió a una sucursal que estaba activa, incluso varios días después del hecho.

En el lugar, los agentes encontraron 171 medicamentos con alguna inconsistencia e insumos caducados. Además, entre los hallazgos estaban jeringuillas para bótox y otras con líquidos no identificados.

La gran cantidad de medicinas para uso estético identificadas reforzó la teoría de que el local y sus encargados no realizaban procedimientos acordes al servicio autorizado. De este modo, este local también fue cerrado.

El Acess detalló que, aparte de todos los artículos antes mencionados, había una inadecuada gestión de desechos, acumulación de insumos en bodega, historias clínicas incompletas, nómina desactualizada y registros de atención a pacientes previos al permiso de funcionamiento.

Irregularidades en el procedimiento y destrucción de evidencias

El implante dental por el que acudió Luis tenía que durar, a lo mucho, dos horas, contó su familiar. Sin embargo, existe un punto de inflexión en el que todo se desmoronó y se produjo la muerte.

“Obviamente toma la decisión de hacerlo con anestesia general y a raíz de eso se produce el problema, pero al estar el local sin las condiciones adecuadas para ese tipo de procedimientos, no se pudo solventar la vida de Luis. Yo llegué dos horas después del deceso y se ven varias cosas que llaman la atención», aseguró el hombre.

Él contó que al momento que ingresó la Policía Nacional, los encargados del local intentaron romper unas hojas en las que se presume estaba el historial clínico y la prescripción del tratamiento.

“Estos fueron arrebatados de las manos de la persona que trató de destruir las evidencias. ‘Quien nada debe, nada teme’, qué es lo que querían tapar. Los documentos se recuperaron y deben estar en el ente rector para la investigación”, indicó.

La investigación continúa en Quito

Mientras, personal del Acess Ecuador y la AMC entraron, una vez más, al lugar para inspeccionar la dotación médica y la maquinaria. Alejandra Pérez, prima de Luis, clamó por justicia.

“Lo único que nosotros pedimos es justicia, que se haga justicia por Luis, por su esposa, por su hija que es una bebé apenas y es lo único que pedimos. Hoy nos pasó a nosotros, pero mañana quién sabe. Siempre nos dijo que debemos estar un paso adelante y por él vamos a llegar hasta el final”, añadió la joven.

Desde la entidad gubernamental explicaron que los hallazgos en la clínica, ubicada en el norte de Quito, se informarán de forma pertinente en las redes sociales de la entidad.

En medio de todo el caso mediático que se generó, el Acess también investiga por qué en la publicidad que maneja el consultorio reza «Quirófano exclusivo para implantes». Este mensaje está pegado en un vidrio externo del predio. (I)

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