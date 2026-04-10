Ecuador y China aceleran cooperación comercial y abren nuevas oportunidades de inversión

En un contexto de creciente dinamismo en las relaciones internacionales y comerciales, Ecuador y China avanzan en la consolidación de su alianza estratégica. El pasado 31 de marzo, el embajador chino en Ecuador, Sun Xiangyang, mantuvo un encuentro clave con el ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Jaramillo, para fortalecer la cooperación bilateral en comercio e inversiones.

El embajador Sun Xiangyang se reunió con Luis Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones

Relación estratégica con resultados concretos

Durante la reunión, el embajador Sun destacó que en los últimos años China y Ecuador han consolidado una relación como socios estratégicos integrales, lo que ha permitido profundizar la cooperación en áreas clave como comercio, economía e inversiones.

Este proceso ha generado resultados tangibles para ambas naciones, fortaleciendo los vínculos comerciales y posicionando a China como uno de los principales socios económicos de Ecuador.

El Tratado de Libre Comercio como eje de crecimiento

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el impulso al Tratado de Libre Comercio China-Ecuador, considerado un instrumento clave para ampliar las oportunidades comerciales.

El embajador Sun subrayó que China está dispuesta a fortalecer la coordinación con Ecuador en este marco, explorando nuevas áreas de cooperación y generando condiciones para incrementar el intercambio comercial.

El Embajador Sun Xiangyang se reunió con el Ministro de Producción de Ecuador, Luis Jaramillo, para fortalecer la cooperación económica y comercial bilateral. 🤝🇨🇳🇪🇨 Dialogaron sobre el Tratado de Libre Comercio, inversiones y la necesidad de un entorno justo para empresas… — Embajada de la República Popular China en Ecuador (@EmbajadaChinaEc) April 10, 2026

Clima de inversión y confianza empresarial

En su intervención, el diplomático también enfatizó la importancia de que Ecuador continúe ofreciendo un entorno de negocios justo, equitativo y no discriminatorio, que permita a las empresas chinas operar con confianza y seguridad jurídica.

Este aspecto es clave en un momento en que la inversión extranjera se vuelve estratégica para el crecimiento económico del país.

Ecuador apuesta por ampliar el comercio bilateral

Por su parte, el ministro Jaramillo reafirmó el interés del gobierno ecuatoriano en fortalecer la relación con China, destacando que el país busca ampliar el comercio bilateral y potenciar las inversiones recíprocas.

El funcionario señaló que Ecuador está dispuesto a seguir trabajando conjuntamente para generar nuevas oportunidades económicas y consolidar resultados concretos en la relación bilateral.

Un escenario clave en medio de cambios globales

Este acercamiento se produce en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de alianzas estratégicas, lo que posiciona la relación Ecuador–China como un eje relevante para el desarrollo económico del país.

El fortalecimiento de estos vínculos podría traducirse en mayores inversiones, transferencia tecnológica y expansión de mercados para productos ecuatorianos.

China es actualmente uno de los principales socios comerciales de Ecuador, con una relación que ha evolucionado desde financiamiento e infraestructura hacia comercio, inversión y cooperación tecnológica.

El Tratado de Libre Comercio entre ambos países abre una nueva etapa, en la que sectores como exportaciones, energía, infraestructura y manufactura podrían experimentar un crecimiento significativo. FIN