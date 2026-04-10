China insta a Estados Unidos a poner fin de inmediato a bloqueo y sanciones contra Cuba 

BEIJING, El Gobierno de Estados Unidos debe escuchar la voz de la justicia y poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión contra Cuba, dijo hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Mao Ning.

La parte china tomó nota de que algunos miembros del Congreso estadounidense expresaron su oposición a la política hostil de Estados Unidos hacia Cuba después de su reciente visita al país caribeño, señaló Mao en una rueda de prensa regular.

«China está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para apoyar firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y seguridad y en la oposición a la interferencia externa», agregó la vocera.

Confirmado.net – Xinhua