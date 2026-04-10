Urgente!

Tasa de seguridad del 100 % a productos de Colombia es notificada por Aduana a los operadores de comercio exterior
Venezuela aprueba ley minera favorable a inversión privada
China lanzará sonda lunar Chang’e-7 en la segunda mitad de 2026
El jaque de Brasil a Visa y Mastercard que provoca la furia de Trump
April 11, 2026

45 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria

  • abril 10, 2026
  • 0
  • 1496
  • 2 Min Read

El fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo, gas y otros generan el riesgo de elevar el total «de personas que padecen hambre a más de 360 ​​millones», advirtió el FMI.

El conflicto en Medio Oriente podría sumir a unas 45 millones de personas en inseguridad alimentaria, con la posibilidad de que el problema se agrave aún más, alertó la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, este jueves (04.09.2026).

En su tradicional discurso de apertura previo a las reuniones de primavera, que comienzan el martes, la jefa del FMI afirmó que la institución prevé una demanda adicional de ayuda por parte de los países miembro de «entre 20.000 y 50.000 millones de dólares», dependiendo de si el alto al fuego se mantiene.

El fuerte aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el suministro de petróleo , gas natural y fertilizantes generan el riesgo de elevar el total «de personas que padecen hambre a más de 360 ​​millones», advirtió.

«No habrá un retorno claro y nítido» a la situación previa a la guerra

«Contamos con los recursos necesarios para hacer frente a este choque», aseguró Georgieva. Sin embargo, «incluso en el mejor de los casos, no habrá un retorno claro y nítido» a la situación previa al estallido de las hostilidades, explicó.

El FMI debe publicar el martes una versión actualizada de su informe sobre la situación de la economía mundial, que debería tener en cuenta los efectos del conflicto.

Pero debido a la incertidumbre, «incluirá una serie de escenarios que van desde una normalización relativamente rápida» de la situación geopolítica, hasta uno en que «los precios del petróleo y del gas se mantienen elevados durante mucho más tiempo y se consolidan las consecuencias». 

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024