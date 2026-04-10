Tengo la licencia caducada, ¿me pueden multar?

Se han reactivado los turnos para renovar la licencia en Ecuador.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reactivó en las últimas semanas los turnos para el servicio de renovación de licencias de conducir en Ecuador. Esto tras la intervención por parte de las autoridades a esta dependencia.

Con esto los conductores que tenían caducado sus documentos ya pueden tramitarlos y así evitar sanciones.

El artículo 131 del Reglamento de la Ley de Tránsito establece que los conductores que deseen renovar la licencia podrán hacerlo desde 90 días antes de la fecha de caducidad.

Si bien no existe una sanción para aquellas personas que renueven la licencia luego de la fecha de caducidad establecida, sí la hay si las autoridades realizan controles y se evidencia la situación.

La resolución ANT-ANT-2026-0022-R establece que para aquellas personas que caducó su documento a partir del 30 de enero se prorrogará su vigencia hasta el 30 de junio del 2026.

Multa por licencia caducada

El artículo 387 del Código Orgánico Integral Penal establece que conducir con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida acarrea una multa del 50 % de un salario básico unificado ($ 241 al año 2026) y reducción de nueve puntos en el registro, además del retiro del documento.

Podrán manejar siempre y cuando presenten al uniformado el turno impreso y la licencia física caducada o, en su defecto, la denuncia por pérdida o robo presentada ante la autoridad competente. (I)

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