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March 19, 2026

Miguel Díaz-Canel promete «resistencia inexpugnable» en Cuba

  • marzo 18, 2026
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El Gobierno de Trump ejerce máxima presión sobre la isla y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, responde en X a las amenazas

Desde hace semanas, Donald Trump multiplica las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes. Al mismo tiempo, asegura que la isla desea «concluir un acuerdo» con Estados Unidos , luego de someter a la isla a una asfixia petrolera.

El viernes 13 de marzo, Cuba confirmó que está en conversaciones con su vecino del norte. En los últimos días, ha liberado a varios presos políticos, en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

El lunes 16 de marzo, Trump dijo que espera tener «el honor de tomar Cuba, de alguna manera». También habló de «liberarla» y dijo poder hacer lo que él quiera  en la isla.

Mensaje en X

En ese contexto de presión, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , ha prometido en la plataforma X una «resistencia inexpugnable» ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar la isla 

«Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable», escribió el mandatario cubano.

Estados Unidos «amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas», agregó el mandatario cubano.

«Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos», dice, asimismo, el texto de Díaz-Canel.

Confirmado.net – DW

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