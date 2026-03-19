Irán califica de «ataque terrorista» el asesinato de Ali Larijani

Desde la Cancillería iraní afirmaron que «este tipo de actos terroristas» solo reforzarán la resistencia del pueblo y de los líderes de la República Islámica en defensa de la integridad del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha calificado el «cobarde asesinato» del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, Ali Larijani, de «ataque terrorista y criminal» perpetrado por EE.UU. e Israel.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, Ali Larijani, ofrece una rueda de prensa en Teherán, Irán, 1 de diciembre de 2019Vahid Salemi / AP

«Sin duda, este tipo de actos terroristas no solo no debilitarán la férrea voluntad del pueblo iraní de defender su seguridad y sus intereses nacionales, sino que reforzarán aún más la cohesión nacional, la firme determinación y la resistencia del pueblo y de los líderes de la República Islámica de Irán en defensa de la integridad del país», añadieron.

Desde el organismo denunciaron que, en el ataque contra una zona residencial de Teherán donde falleció Larijani, también murió su hijo, Morteza Larijani; el subdirector de Seguridad Interna de la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alireza Bayat; y varios de sus guardaespaldas.

«La enfermiza adicción a matar»

La Cancillería iraní condenó este «atroz crimen en los términos más enérgicos posibles» e instó a las Naciones Unidas y a su Consejo de Seguridad a responder de «manera firme ante esta agresión militar manifiesta del régimen sionista y de EE.UU., así como ante los crímenes atroces cometidos por ellos contra el pueblo iraní».

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«La indiferencia frente a la enfermiza adicción a matar, al terrorismo, al genocidio y a los atroces crímenes de la banda usurpadora que gobierna la Palestina ocupada arrastrará al mundo y a la civilización humana hacia la ilegalidad, la destrucción de los valores morales y un caos cuyas consecuencias recaerán sobre todos los países y sobre cada ser humano», concluyó.

Este martes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció que Ali Larijani murió en un ataque de las fuerzas israelíes.

Paralelamente, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó una fotografía en la que el mandatario aparece dando la orden de matar a altos cargos iraníes.

La madrugada de este miércoles, Teherán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí como venganza por el asesinato de Ali Larijani.

Confirmado.net – RT