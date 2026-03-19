China anuncia nueva partida de proyectos de inversión extranjera

BEIJING, China dio a conocer una nueva lista de 13 grandes proyectos de inversión extranjera por un monto planificado de 13.400 millones de dólares, informó hoy miércoles el principal planificador económico del país.

Según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), el nuevo lote de proyectos se centra principalmente en el sector manufacturero, incluyendo electrónica, productos químicos, automóviles y maquinaria eléctrica, con el objetivo de acelerar el desarrollo de clústeres industriales.

En medio de los esfuerzos para fortalecer el apoyo al sector de servicios y promover una integración más profunda entre los servicios modernos y la fabricación avanzada, los proyectos logísticos se incluyen por primera vez en la lista, al tiempo que se seguirá brindando apoyo a los proyectos de centros de investigación más desarrollo en sectores como la biomedicina, señaló la CNDR.

La comisión precisó que las fuentes de inversión para estos proyectos se estén diversificando, con la participación de empresas de Reino Unido, Alemania, Suiza, Suecia y Turquía.

China mejorará los servicios de seguimiento para estos proyectos, intensificará el apoyo a las empresas con inversión extranjera y abordará sus preocupaciones y dificultades prácticas, indicó un funcionario de la CNDR.

Esta clase de grandes proyectos con financiación foránea reportan hasta la fecha una inversión acumulada de 108.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la comisión.

China ha intensificado sus esfuerzos para promover la inversión extranjera.

A principios de febrero entró en vigor una nueva edición del Catálogo de Industrias Fomentadas para la Inversión Extranjera, con el fin de canalizar más capitales foráneos hacia la fabricación avanzada, los servicios modernos, la alta tecnología, la conservación de energía y la protección del medio ambiente.

De acuerdo con el informe sobre la labor del Gobierno de este año, el país se compromete a profundizar la reforma del marco institucional para promover la inversión extranjera en 2026, con medidas para alentar a las empresas con financiación foránea a reinvertir en el país y expandir su producción localmente.

Confirmado.net – Xinhua