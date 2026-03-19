¿Préstamos quirografario o prendario?: Cuál te conviene pedir hoy

Los afiliados tienen la posibilidad de realizar varios tipo de préstamos.

Todo afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que se encuentra bajo relación de dependencia, tiene derecho a realizar préstamos, que concede el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Los afiliados tienen la posibilidad de realizar varios tipo de préstamos entre ellos el quirografario y prendario, aunque este último no es exclusivo para los afiliados y pensionistas del seguro social.

El monto máximo que otorga el Biess de préstamos quirografarios es de 80 salarios básicos, es decir, $ 38.560.

Pero el monto depende de la capacidad de endeudamiento que tenga el afiliado o jubilado del IESS y del valor acumulado en los fondos de reserva o de cesantía, o la suma de ambos. Lo máximo que se puede otorgar es el 95 % de lo que hay en esos fondos, los que funcionan como garantía del préstamo quirografario.

Entre algunos de los requisitos que hay que cumplir para ser calificado a un quirografario son: no tener solicitud de cesantía en trámite, tener mínimo 24 aportaciones, tener las últimas aportaciones consecutivas, no tener crédito en mora con el Biess o IESS, no tener crédito hipotecario en trámite, ser un afiliado activo, entre otros.

Este tipo de préstamo tiene un pazo máximo de pago de hasta 60 meses (5 años). La tasa de interés que se concederá al préstamo quirografario va desde el 6.5% y varía en función del plazo.

Antes de realizar un préstamo, el afiliado con su número de cédula y clave de afiliado debe ingresar al portal iess.gob.ec y verificar los valores acumulados en los fondos de cesantía y de reserva.

Préstamo prendario

Entregar joyas en prenda para obtener un crédito es una de las opciones que brinda el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

El banco aclaró que también pueden acceder a los préstamos prendarios las personas mayores de 18 años. No es necesario estar afiliado o jubilado.

Para conseguir un crédito prendario, el banco acepta joyas de oro. No se requiere presentar garantías ni garantes.

El préstamo tiene un plazo de 180 días, con dos opciones de renovación, con el 20 % de abono al capital.

El monto máximo al que puede acceder cada cliente es de hasta 100 salarios básicos unificados (SBU). Tomando en cuenta que en 2026 el salario básico es de $ 482, la cantidad tope del crédito prendario este año es de $ 48.200. (I)

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