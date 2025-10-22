Mientras Noboa celebra el “mejor año de la banca”, el 55% de las familias ecuatorianas no tuvo dinero para comprar comida

El contraste entre los discursos oficiales y la realidad social vuelve a evidenciarse en Ecuador.

El presidente Daniel Noboa afirmó que “la banca ha tenido su mejor año de la historia” y que, así como lo hará el Gobierno, invita a las instituciones financieras a “pagar el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre”. Según Noboa, “si al Ecuador le va bien, a todos debe irles bien”, enfatizando su deseo de que “cada sector y ciudadano prospere”.

La banca ha tenido su mejor año de la historia (números en la foto) y, así como lo hará el Gobierno, invitamos a los bancos a que paguen el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre.



El ejemplo empieza arriba. Si al Ecuador le va bien, a todos debe irles bien. Aquí no estamos… pic.twitter.com/RhQnrO9ZQ4 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) October 22, 2025

Sin embargo, la realidad mostrada por estudios nacionales e internacionales cuenta otra historia.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, citando una encuesta de CID Gallup, advirtió que “el 55% de las familias ecuatorianas dijo que le faltó dinero para comprar comida en el último mes”. En la capital, los datos del Municipio refuerzan la alerta: “el 14% de los hogares encuestados refirió haber dejado de comer por falta de recursos”.

No se puede negar la dura realidad: Estudio internacional muestra que el 55% de las familias encuestadas en Ecuador dice que le faltó dinero para comprar comida en el último mes. Coincide con nuestro estudio en Quito, donde el 14% de hogares encuestados refirió haber dejado de… https://t.co/sbzPXDJn2G — Pabel Muñoz L. (@pabelml) October 21, 2025

Mientras el sistema financiero celebra ganancias históricas, millones de ecuatorianos enfrentan inseguridad alimentaria y precariedad económica.

Desde la Alcaldía de Quito, se ha impulsado el programa ABI (Ayudas, Becas e Incentivos), que incluye un bono alimentario para niñas y niños menores de cinco años, como respuesta a la creciente pobreza alimentaria.

El contraste entre ambos discursos —el optimismo del Gobierno y la advertencia de las autoridades locales— refleja la profunda brecha entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana de las familias ecuatorianas.