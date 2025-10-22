Urgente!

¿Cómo afecta el 1-1 la estrategia de Independiente del Valle para la vuelta en Brasil?
Estas son las vías cerradas por el paro nacional este miércoles, 22 de octubre
Mientras Noboa celebra el “mejor año de la banca”, el 55% de las familias ecuatorianas no tuvo dinero para comprar comida
Impulso de IA de China inyecta dinamismo a economía digital
October 22, 2025

Mientras Noboa celebra el “mejor año de la banca”, el 55% de las familias ecuatorianas no tuvo dinero para comprar comida

  • octubre 22, 2025
  • 0
  • 168
  • 2 Min Read

El contraste entre los discursos oficiales y la realidad social vuelve a evidenciarse en Ecuador.
El presidente Daniel Noboa afirmó que “la banca ha tenido su mejor año de la historia” y que, así como lo hará el Gobierno, invita a las instituciones financieras a “pagar el décimo tercer sueldo el 14 de noviembre”. Según Noboa, “si al Ecuador le va bien, a todos debe irles bien”, enfatizando su deseo de que “cada sector y ciudadano prospere”.

Sin embargo, la realidad mostrada por estudios nacionales e internacionales cuenta otra historia.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, citando una encuesta de CID Gallup, advirtió que “el 55% de las familias ecuatorianas dijo que le faltó dinero para comprar comida en el último mes”. En la capital, los datos del Municipio refuerzan la alerta: “el 14% de los hogares encuestados refirió haber dejado de comer por falta de recursos”.

Mientras el sistema financiero celebra ganancias históricas, millones de ecuatorianos enfrentan inseguridad alimentaria y precariedad económica.

Desde la Alcaldía de Quito, se ha impulsado el programa ABI (Ayudas, Becas e Incentivos), que incluye un bono alimentario para niñas y niños menores de cinco años, como respuesta a la creciente pobreza alimentaria.

El contraste entre ambos discursos —el optimismo del Gobierno y la advertencia de las autoridades locales— refleja la profunda brecha entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana de las familias ecuatorianas.

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020