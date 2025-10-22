Impulso de IA de China inyecta dinamismo a economía digital

BEIJING, El auge de la inteligencia artificial (IA) en China está catalizando el crecimiento de la economía digital del país, ya que los avances en tecnologías clave y el sólido apoyo de políticas impulsan su rápida integración en las industrias y la vida cotidiana.

China lidera la expansión de la IA con políticas sólidas y avances tecnológicos, acelerando la transformación de su economía digital e industrial.Foto: Internet

La rápida expansión de la IA en China, testimonio de la cual es su cuota del 60 por ciento en las patentes mundiales en dicha área, se caracteriza por un aumento en empresas, escalamiento industrial e innovaciones en grandes modelos propios, como DeepSeek.

Respaldada por abundantes recursos de datos y un completo sistema industrial, la economía digital del país ha demostrado un poderoso impulso.

Para 2024, el número de empresas de datos superaba ya las 400.000, y la escalada de la industria de datos alcanzaba los 5,86 billones de yuanes (826.000 millones de dólares), cifra que constituye un aumento del 117 por ciento con respecto a 2020.

Mientras tanto, desde la agricultura hasta la fabricación y el servicio público, las aplicaciones de IA están demostrando resultados tangibles en el aumento de la productividad y la transformación de las industrias. tradicionales.

China ha hecho esfuerzos sostenidos para promover la transformación de la economía digital en una economía inteligente y una sociedad inteligente.

Meses atrás, el país lanzó la iniciativa nacional «IA Plus», con el objetivo de fortalecer la infraestructura que respalda la IA y acelerar la integración de la tecnología de IA en los ámbitos económico y social.

Confirmado.net – Xinhua