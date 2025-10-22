Estas son las vías cerradas por el paro nacional este miércoles, 22 de octubre

El norte del país sigue siendo el epicentro de la protesta del movimiento indígena.

Las movilizaciones en el contexto del paro nacional continúan, pues el diálogo entre el Gobierno y los sectores indígenas no seguirá.

0bstáculos en la vía impiden el paso en carreteras del norte del país. Foto: Alfredo Cárdenas

El Gobierno anunció que no existían las condiciones para continuar con el proceso de diálogo con los movimientos indígenas.

En un comunicado oficial, aseguró que “no cederá ante imposiciones que rompen la palabra de lo acordado previamente”.

Según el reporte del ECU911, en las primeras horas de este miércoles, 22 de octubre, estas son las vías cerradas en el día 31 del paro convocado por la Conaie tras la eliminación del subsidio al diésel.

Provincia de Imbabura:

Vía antigua Ibarra—Antonio Ante, cerrada a la altura de Pucahuayco.

Antonio Ante–Imantag.

Antonio Ante–Otavalo, cerrada a la altura de El Salado y San Roque.

Vía Antigua Atuntaqui–San Roque, cerrada a la altura de Hatun Rumi, San Luis de Agualongo y Santa Bertha.

Otavalo–Cotacachi, cerrada a la altura de Carabuela, Pinsaquí y el partidero de Cotacachi.

Otavalo–González Suárez, cerrada en San Juan, Quichinche, La Joya, Eugenio Espejo, González Suárez, San Rafael, Espejo, Caluquí y La Magdalena.

Eje vial rural La Plata (Intag)–Selva Alegre, cerrada en García Moreno y Río Blanco.

Ibarra–Imbaya–Urcuquí, cerrada en Coñaquí.

Otavalo–Selva Alegre, ingreso hacia la vía Quiroga–Selva Alegre cerrado.

Zuleta–Rumipamba (vía Ibarra–Olmedo / Cayambe), cerrada en el barrio San Francisco (La Esperanza) y puente de Rumipamba.

Provincia de Pichincha:

Quito–Cayambe, cerrada en Cangahua–Puente Granobles-Santa Marianita de Pingulmi-Chumillos–Parque Yaznan por manifestaciones.

Cayambe–Cajas, cerrada redondel de Cajas–San Miguel del Prado–Santa Ana-Santa María de Milán, Y Tabacundo.

Tabacundo-Cajas, cerrada sector La Virgen (Loma Gorda)-Cajas Jurídico, por manifestaciones.

Provincia de Cotopaxi:

Latacunga/Quito, límite provincial, parcialmente habilitada, montículos de arena sobre la vía.

Provincia de Loja:

Vía Loja-Saraguro-Cuenca, cerrada en los sectores de Pichig, San Vicente, Estadio, puente de Sinincapac, quebrada Gushacapa y parroquia Urdaneta por obstáculos en la vía. (I)

Confirmado.net – El Universo